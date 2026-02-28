Junqueras (ERC) pide dotar a Cataluña y Barcelona de "todos los recursos y todas las competencias"

Durante la celebración del Congrés Regional de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras afirmó que Cataluña no habría alcanzado su actual posición sin una capital consolidada como Barcelona. En ese contexto, y según informó el medio original, el presidente de ERC solicitó que tanto Cataluña como Barcelona reciban “todos los recursos y todas las competencias”, al considerar que esta es la vía adecuada para aproximarse a sus metas políticas y reforzar el papel de la capital regional.

De acuerdo con el reporte, Junqueras planteó que el objetivo es avanzar hacia la construcción de una Cataluña independiente y subrayó la necesidad de que esa autonomía regional disponga de los medios y las atribuciones necesarias. El medio consignó que estas declaraciones se dieron durante el acto donde se hizo oficial la candidatura de Elisenda Alamany, actual secretaria general de ERC, como aspirante del partido a la alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones municipales.

Junqueras expuso que Barcelona es una ciudad reconocida internacionalmente y defendió que su partido debe mantener una ambición que, a su juicio, no se observa en otras formaciones políticas. En palabras del líder independentista, “queremos darle a Barcelona y a Cataluña todo lo que podamos en cada momento, en cada instante. Y toda nuestra acción política se explica desde este punto de vista”. Esta declaración, recogida por el medio, posiciona a la ciudad condal como un eje central de la estrategia política de ERC en el actual escenario electoral.

El dirigente también expresó su confianza en la línea política adoptada por ERC, añadiendo: “estamos convencidos que estamos en este camino”. Según publicó la fuente original, este convencimiento sustenta la promoción de Alamany como nueva referente de ERC en Barcelona, reforzando así la apuesta del partido por influir en la dinámica urbana y regional a través de la capital catalana.

La oficialización de la candidatura de Alamany marca un nuevo episodio dentro de la estrategia de ERC para aumentar su presencia en el ámbito municipal, presentando a Barcelona tanto como símbolo de la identidad regional como motor de proyección internacional. Según detalló el medio, la defensa del autogobierno y la reivindicación de nuevos recursos se sitúan en el centro del discurso de Junqueras, enlazando ambas reivindicaciones con el futuro político de Cataluña y su capital.

Durante el congreso, se enfatizó el papel que debe desempeñar Barcelona en el camino hacia el proyecto independentista. El líder de ERC incidió en la importancia de adaptar la acción política del partido a cada circunstancia, ajustando recursos e iniciativas según las necesidades de la ciudad y de toda Cataluña. “La obligación de ERC es poner siempre ‘aquella ambición que no pone el resto’”, sostiene Junqueras, citó la publicación, lo que apunta a diferenciar la línea política de la formación con respecto a otras fuerzas.

El posicionamiento de la ciudad condal y del propio partido frente a las próximas elecciones municipales constituye, según reportó el medio, un eje estratégico. El liderazgo de Alamany en la candidatura a la alcaldía figura como uno de los pilares para impulsar la agenda independentista y la demanda de mayores competencias y financiamiento para el ámbito regional y local. El respaldo público de Junqueras a esta candidatura representa el compromiso del partido para consolidar a Barcelona no solo como referencia política, sino como agente activo en el proceso de construcción nacional que defiende ERC.

Esta jornada del congreso regional de ERC, según consignó la fuente, se articuló en torno a la reivindicación de atribuciones y recursos y a la reafirmación del papel de Barcelona en la proyección política y administrativa de Cataluña. Con el nombramiento de Alamany como principal aspirante de ERC a la alcaldía, la formación independentista refuerza su apuesta por una mayor autonomía y por el papel central de la capital en sus próximas estrategias electorales y políticas.