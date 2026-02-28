Igea votará a IU para "no repetir errores del pasado": "Vienen tiempos duros que necesitan buenas personas"

Francisco Igea, exprocurador en las Cortes de Castilla y León, manifestó su apoyo a Izquierda Unida de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, argumentando que su decisión se fundamenta en evitar una repetición de los errores políticos del pasado. El medio Europa Press recogió las declaraciones de Igea, quien aseguró que la actual coyuntura política requiere la presencia de personas íntegras y propuestas responsables.

Según detalló Europa Press, Igea anunció su respaldo a través de un mensaje difundido en la red social 'X', en el que resaltó la labor realizada por Izquierda Unida en Valladolid. El exparlamentario subrayó que esta formación impulsó políticas consideradas sensatas, logrando mejoras tangibles en la ciudad durante su gestión. Europa Press destacó las palabras de Igea, quien remarcó el papel constructivo de Izquierda Unida en el ámbito municipal.

En su comunicación pública, Igea expuso motivos adicionales que lo llevaron a optar por Izquierda Unida para los próximos comicios. De acuerdo con Europa Press, el exprocurador justificó su postura en la expectativa de que Alfonso Fernández Mañueco, actual líder del Partido Popular y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, puede reeditar un acuerdo con Vox. Igea expresó su desacuerdo con esa posibilidad y señaló que tales alianzas deberían evitarse, al considerar que pueden afectar la calidad democrática y la estabilidad institucional.

Europa Press reportó que Igea articuló su mensaje en torno a la necesidad de elegir representantes guiados por la integridad y el compromiso social. Insistió en que “vienen tiempos duros que necesitan buenas personas”, enfatizando el papel de perfiles con solvencia moral y sentido de la responsabilidad ante la inminencia de desafíos políticos y sociales en Castilla y León. Desde su punto de vista, la coyuntura electoral demanda un ejercicio de reflexión crítica por parte del electorado para no incurrir en decisiones que puedan resultar contraproducentes para la comunidad.

A través de su declaración, recogida por Europa Press, el exprocurador conectó sus valoraciones políticas con la experiencia concreta observada en Valladolid bajo la gestión de Izquierda Unida. Sostuvo que las políticas promovidas en la ciudad contribuyeron al progreso y tuvieron un impacto positivo en la vida de los ciudadanos. En su mensaje, Igea concluyó: “Por todas esas cosas y más yo votaré a Izquierda Unida”, asociando su opción electoral con una perspectiva de futuro basada en la responsabilidad y la prevención de pactos que puedan entrar en conflicto con sus principios políticos.

La postura de Igea, según informó Europa Press, aparece en un contexto en el que los pactos postelectorales han cobrado relevancia en el debate público. El exprocurador aludió a la importancia de examinar las consecuencias de las alianzas partidarias, sugiriendo que un acuerdo entre el Partido Popular y Vox podría condicionar el rumbo político y social de la comunidad autónoma.

Europa Press resaltó que las afirmaciones de Igea ponen de manifiesto la tensión existente entre las distintas opciones políticas y el interés de algunos sectores por consolidar alternativas que prioricen la integridad y el bien común. El exprocurador instó a los votantes a considerar el historial de gestión de cada formación y a orientar su voto hacia proyectos percibidos como beneficiosos y alejados de experiencias fallidas del pasado.

La intervención de Igea se inserta en el marco de una campaña electoral marcada por la polarización y las expectativas sobre los pactos posteriores a los comicios. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, su pronunciamiento intenta contribuir al debate político regional, planteando la necesidad de una participación activa y consciente en los procesos electorales, con vistas a la conformación de gobiernos que den respuesta a los retos identificados para Castilla y León.