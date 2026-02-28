Bernabé acusa al PP de "mentir durante 16 meses" tras la dana para "proteger" a Mazón: "Tapar, escudar y esconder"

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en Valencia, ha puesto en el centro del debate la cuestión del aforamiento de Carlos Mazón, ex presidente de la Generalitat y actual diputado en Les Corts. De acuerdo con lo recogido por Europa Press Televisión, Bernabé ha instado al actual presidente autonómico, Juanfran Pérez Llorca, a retirar este privilegio legal, exigiendo que Mazón responda ante la justicia por su gestión tras la riada ocurrida en octubre de 2024, cuya atención y consecuencias se han extendido durante dieciséis meses.

Según informó Europa Press, las declaraciones de Bernabé surgieron después de que Maite Gómez, jefa de prensa de Mazón durante esos acontecimientos, compareciera ante la jueza encargada del caso por el impacto de la DANA. Durante su declaración, Gómez manifestó que las informaciones transmitidas durante las horas posteriores a la riada sobre las acciones de Mazón se elaboraron “por lógica” y no necesariamente en función de datos verificados. Bernabé ha interpretado que esta afirmación confirma la existencia de comunicaciones engañosas orquestadas por el entorno del ex presidente del Consell y del Partido Popular, reiterando que la formación “ha mentido durante dieciséis meses para proteger” a Mazón.

El medio Europa Press detalló que Bernabé denunció una actuación coordinada dentro del Partido Popular no solo para blindar la figura del ex mandatario sino también para cubrir a otros integrantes del equipo de gobierno, al sostener que “han estado manipulando, cambiando relatos y alterando las competencias con el fin de proteger a un presidente que estaba desatendiendo su máxima responsabilidad.” Para la delegada gubernamental, esa protección se tradujo en que Mazón “ha contado con un escudo político ante posibles responsabilidades por no coordinar adecuadamente la gestión de la emergencia.”

La declaración incorpora una crítica directa al actual líder autonómico, al plantear cuánto más, en su opinión, debe esperar la sociedad para que Carlos Mazón comparezca ante la justicia. Según publicó Europa Press, Bernabé remarcó que la dilación en la retirada del aforamiento de Mazón solo contribuye a prolongar la percepción de impunidad dentro de Les Corts, la cámara legislativa valenciana donde el ex presidente conserva su fuero. En palabras atribuidas a Bernabé, Mazón “pasó más horas en El Ventorro que atendiendo la emergencia”, un dato empleado por la portavoz socialista para cuestionar la legitimidad del ex presidente como representante público.

El medio señaló que, a juicio de Bernabé, el comportamiento atribuido al Partido Popular obedece a un patrón recurrente de “tapar, escudar y esconder”. La secretaria general del PSPV-PSOE en Valencia considera que el tiempo y la credibilidad de Mazón como promotor de un supuesto cambio político en la Comunitat Valenciana “se le están agotando”, dado que, según su análisis, los escándalos asociados a su gestión se mantienen vigentes y afectan a la percepción pública tanto de su figura como del partido que lideró durante dieciséis meses.

Dentro de su argumentación, la delegada del Gobierno vinculó la actuación del entorno de Mazón a una estrategia del Partido Popular a escala nacional, insistiendo, según consignó Europa Press, en que el amparo ofrecido al ex presidente resulta incompatible con la transparencia y las obligaciones de gestión que los cargos públicos deben mantener ante la ciudadanía. Mientras tanto, Juanfran Pérez Llorca, actual presidente de la Generalitat, no ha adoptado una medida clara sobre la condición de aforado de su antecesor, manteniendo en suspenso cualquier decisión al respecto.

Bernabé planteó preguntas directas sobre la responsabilidad institucional al señalar que quienes detentan cargos de máxima responsabilidad deben situar la protección de los ciudadanos por encima de consideraciones partidistas o personales. Según publicó Europa Press, la delegada sostiene que el mantenimiento del aforamiento de Mazón contribuye a generar dudas sobre la voluntad real del ejecutivo valenciano para depurar responsabilidades tras la crisis de la DANA.

En el trasfondo de este debate se encuentran las consecuencias de la riada que afectó a la Comunitat Valenciana en octubre de 2024, así como la gestión de la crisis y la comunicación institucional posterior, aspectos que motivaron la investigación judicial que ahora involucra a ex altos cargos del Consell. Según indicó Europa Press, la declaración de Maite Gómez ha brindado un elemento relevante para el desarrollo del caso y ha sido interpretada desde el PSPV-PSOE como una admisión de la existencia de información falseada durante el seguimiento de una emergencia que generó una fuerte preocupación social y política en la región.

El medio expuso que la discusión sobre el aforamiento abre un nuevo frente en la disputa política valenciana, con implicaciones para la credibilidad tanto del partido en el gobierno como de la oposición. Desde la perspectiva de Bernabé, la transparencia y el acceso de los responsables públicos a la justicia sin protecciones especiales constituyen una exigencia prioritaria de los ciudadanos tras situaciones de emergencia como la registrada en el otoño de 2024.