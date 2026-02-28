Abascal tilda al PP de "caja de sorpresas" y confía en lograr nuevos acuerdos para "tumbar" las ZBE en todo el país

Santiago Abascal, líder de Vox, afirmó durante su visita a Guardo (Palencia) que su partido ha logrado revocar la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en algunos municipios españoles mediante acuerdos políticos, y expresó su intención de extender esta estrategia. De acuerdo con declaraciones recogidas por medios, Abascal manifestó su deseo de alcanzar nuevas alianzas que permitan eliminar estas restricciones en todas las ciudades del país.

Según publicó el medio, Abascal criticó la actitud del Partido Popular (PP) frente al tema, y calificó a esta formación como una "caja de sorpresas" por no mantener una postura coherente en todas las regiones sobre las ZBE. El presidente de Vox señaló ante los medios que, si bien en algunos ayuntamientos gobernados por el PP se ha llegado a acuerdos para suprimir las ZBE, en otros persisten las diferencias, ejemplificando con ello la falta de uniformeidad del principal partido de la oposición.

El dirigente de Vox definió las Zonas de Bajas Emisiones como "otra estafa del bipartidismo", y expuso sus argumentos en contra de estas medidas. Sostuvo que tales restricciones al tráfico afectan principalmente a sectores sociales vulnerables, impidiendo a personas con menos recursos acceder al centro urbano. Según recogió el medio de referencia, Abascal expresó: “Pretenden decirnos que al no dejar entrar a la gente más humilde al centro de las ciudades vamos a salvar el planeta cuando cada tontería que hacemos en Europa es respondida por China y otras grandes potencias con mucha más contaminación”.

El presidente de Vox consideró prioritaria la oposición a las ZBE y la calificó como una “batalla importantísima” para su formación. Subrayó que las medidas implementadas en España no generan efectos positivos sobre el medio ambiente global, pero sí inciden de forma directa en las condiciones de vida de los sectores con menos recursos. “Todo lo que se hace en España no sirve absolutamente para nada. No tiene ningún impacto en el planeta y sí tiene un impacto sobre la vida diaria de muchas personas humildes”, declaró el portavoz del partido ultraderechista, según consignó el medio.

Durante su intervención, Abascal afirmó que buscará nuevos acuerdos con otras fuerzas políticas, en particular con el PP, para lograr la eliminación de las Zonas de Bajas Emisiones en el mayor número de ciudades y municipios posibles. Expresó su satisfacción por los resultados alcanzados en algunos ayuntamientos, al tiempo que remarcó que estas acciones forman parte de su estrategia para revertir lo que considera medidas perjudiciales para los ciudadanos menos favorecidos.

La crítica del líder de Vox también apuntó contra el enfoque de la Unión Europea respecto a la transición ecológica y la imposición de normativas medioambientales. Reiteró que las acciones emprendidas a nivel continental no se ven reflejadas en cambios globales relevantes debido a la falta de compromiso similar por parte de otras grandes potencias internacionales como China. Abascal advirtió que mientras persistan estas diferencias, las restricciones adoptadas en España solo agravarán la situación de los ciudadanos que dependan del automóvil para acceder al centro urbano.

El debate en torno a las Zonas de Bajas Emisiones se ha intensificado en el contexto político español tras la entrada en vigor de la normativa que obliga a ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer estas áreas con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes. Según reportó el medio, Vox ha situado esta cuestión como uno de sus principales ejes de confrontación con el resto de partidos, defendiendo que la eliminación de las ZBE favorecería la movilidad y el acceso a servicios esenciales para las personas con menos ingresos.

Abascal abordó asimismo el impacto social y económico de esta medida, enfatizando en los posibles perjuicios para comerciantes y trabajadores que desarrollan su actividad en los centros de las ciudades afectadas por las restricciones. Según detalló el medio, el presidente de Vox argumentó que las políticas aplicadas no contemplan alternativas viables para quienes, por razones laborales o familiares, dependen del transporte privado.

Las declaraciones del líder de Vox en Palencia se inscriben en una ofensiva más amplia de su partido contra iniciativas que, según su visión, imponen barreras que afectan principalmente a quienes disponen de menores recursos. A través de sus acuerdos en diferentes ayuntamientos, Vox espera consolidar una estrategia coordinada para revertir la legislación sobre Zonas de Bajas Emisiones a nivel nacional, según informó el medio.