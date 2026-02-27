Espana agencias

Osasuna se personará en la causa judicial por los incidentes ocurridos el pasado sábado en El Sadar

El club navarro ha confirmado que se sumará al procedimiento legal que se abrirá tras los altercados registrados al terminar el partido frente al conjunto madridista, buscando proteger los intereses de sus abonados y esclarecer lo sucedido en el estadio

El Club Atlético Osasuna ha confirmado que únicamente cuenta con imágenes de las cámaras de vigilancia interiores de las instalaciones de El Sadar y que, hasta el momento, se le ha denegado el acceso a las grabaciones de otras cámaras ubicadas en pasillos, vomitorios y la grada, gestionadas por la Policía Nacional. Según informó el propio club a través de un comunicado, considera que estas imágenes son esenciales para la reconstrucción precisa de los hechos que derivaron en los altercados ocurridos tras el partido frente al Real Madrid y para esclarecer si hubo responsabilidades en los incidentes.

De acuerdo con la información difundida por Osasuna y publicada por diversos medios, la decisión de personarse en la causa judicial que se abrirá tras los incidentes del pasado sábado responde a la voluntad del club de defender los derechos de sus abonados y socias. El club subrayó que esta medida constituye la vía adecuada para garantizar la tutela de los intereses de sus aficionados, especialmente ante la posibilidad de que alguno de estos derechos haya sido vulnerado durante los altercados.

El club navarro también informó, según consignó la nota oficial, que no respalda ninguna forma de insulto, agresión o conducta violenta dentro de sus instalaciones. Además, señaló que actuará de manera firme ante cualquier manifestación violenta y, al mismo tiempo, se comprometió a defender los intereses de sus socios y seguidores si estos han resultado afectados por los acontecimientos registrados.

Los incidentes ocurrieron en el interior del estadio de El Sadar al finalizar el encuentro entre Osasuna y el Real Madrid, escenario donde, según detalló Osasuna en su comunicado, dos personas fueron detenidas y cuatro más resultaron heridas: dos de ellos eran espectadores, mientras que los otros dos eran agentes de policía. El comunicado conferido por Osasuna destaca la importancia de analizar con detenimiento las imágenes recabadas para identificar con precisión cómo se desarrollaron las escenas posteriores al partido y cómo interactuaron todos los implicados en los hechos que se consideraron desproporcionados.

Dicha investigación interna, según informó Osasuna, abarca también la solicitud de acceso a las imágenes gestionadas por la Policía Nacional, ya que considera que solo con esa documentación audiovisual se podrá reconstruir de forma adecuada la secuencia de los incidentes. La petición de acceder a esas grabaciones ha sido rechazada por el momento, lo que ha llevado al club a plantear la personación en la causa judicial en calidad de acusación particular. Desde la entidad deportiva señalaron que esta actuación permitirá defender los derechos propios y los de sus socios durante el desarrollo del procedimiento judicial.

El comunicado remitido por Osasuna, recogido por diferentes medios, hace hincapié en que la entidad rechaza de forma explícita cualquier tipo de violencia y mantiene su compromiso de tomar medidas ante acciones que vulneren la convivencia dentro del estadio. Asimismo, expresa que la personación ante la autoridad judicial busca esclarecer lo sucedido, determinar posibles responsabilidades y asegurar la protección de los intereses de todos sus abonados y simpatizantes.

En ese contexto, el club informó que la investigación interna sigue en curso y que continuará recabando pruebas y solicitando toda la documentación necesaria para ampliar la reconstrucción de lo ocurrido. Mantendrá abiertas las vías legales que permitan clarificar la actuación de todas las partes implicadas en los altercados, reiterando su defensa de una actuación contundente ante cualquier acción violenta, al tiempo que se reserva el derecho a proteger los intereses de su masa social en el proceso judicial.

