El CGPJ estima en 125 las plazas para la próxima convocatoria del concurso de acceso a la carrera por el cuarto turno

Al considerar la próxima convocatoria para el acceso a la carrera judicial por el conocido cuarto turno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estimado que podrán ofrecerse 125 plazas para magistrados dirigidas a juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia profesional. Según informó el CGPJ mediante un comunicado recogido por diversos medios, este informe ya ha sido remitido a la Comisión de Escuela Judicial para su valoración y tramitación correspondiente.

De acuerdo con la nota de prensa difundida por el órgano de gobierno de los jueces, la distribución de las plazas busca cubrir vacantes en distintos órdenes jurisdiccionales. Las 125 plazas se reparten de la siguiente forma: 55 se ofrecerán de manera conjunta para los órdenes civil y penal, 15 estarán específicas para el orden civil, otras 15 para el orden penal, 20 para el orden contencioso-administrativo y 20 más para el orden social. Esta estructura responde a los criterios establecidos en la legislación vigente.

El CGPJ detalló que, conforme al artículo 311.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cada vez que se produce una vacante en la categoría de magistrado, una de cada cuatro podrá proveerse mediante concurso entre juristas con una trayectoria profesional de al menos una década y que sean considerados expertos en el ámbito jurídico. Además, los candidatos deberán superar el curso de formación previsto en la citada norma, requisito imprescindible para completar el acceso a la carrera judicial.

Tal como publicó el CGPJ, este proceso de selección especial, conocido formalmente como cuarto turno, está diseñado para incorporar perfiles con amplia experiencia y prestigio profesional, algo que permite la entrada de abogados y juristas destacados de distintas ramas del Derecho a la magistratura. La intención es aprovechar la formación y perspectiva de expertos externos al cuerpo judicial para renovar y fortalecer la administración de justicia.

El Pleno del CGPJ, destacó además la decisión de anunciar la convocatoria para cubrir las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y del País Vasco, además de la apertura de procesos selectivos para presidir cinco Audiencias Provinciales. En relación con las Salas de lo Social, el órgano de gobierno de los jueces comunicó la próxima convocatoria para las presidencias en los Tribunales Superiores de Justicia de País Vasco, Andalucía y las Islas Baleares.

Según consignó el medio a través de la referida nota, la propuesta y distribución de las plazas, así como las convocatorias para presidencias de órganos judiciales, forman parte del proceso regular de renovación y provisión de puestos clave en el sistema judicial español. Con estas medidas, el CGPJ busca garantizar el acceso de profesionales altamente cualificados y experimentados, cumpliendo lo dispuesto en la normativa orgánica y asegurando el buen funcionamiento de los tribunales y la administración de justicia en todo el territorio nacional.

El concurso del cuarto turno representa una vía excepcional que complementa el acceso tradicional a la judicatura, sumando la especialización y trayectoria de profesionales que han desarrollado su carrera fuera de la magistratura. De este modo, se abre la oportunidad para que abogados y juristas con más de diez años de dedicación puedan aspirar a integrarse en la toma de decisiones judicativas de alto nivel, cumpliendo con todos los requisitos legales y formativos señalados por la Ley Orgánica del Poder Judicial.