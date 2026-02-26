Espana agencias

El CGPJ estima en 125 las plazas para la próxima convocatoria del concurso de acceso a la carrera por el cuarto turno

El órgano de gobierno judicial ha propuesto que abogados con una década de experiencia puedan aspirar a magistraturas en diferentes jurisdicciones, abriéndose así la oportunidad para expertos reconocidos de incorporarse a puestos clave mediante un proceso selectivo especial

Guardar

Al considerar la próxima convocatoria para el acceso a la carrera judicial por el conocido cuarto turno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estimado que podrán ofrecerse 125 plazas para magistrados dirigidas a juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia profesional. Según informó el CGPJ mediante un comunicado recogido por diversos medios, este informe ya ha sido remitido a la Comisión de Escuela Judicial para su valoración y tramitación correspondiente.

De acuerdo con la nota de prensa difundida por el órgano de gobierno de los jueces, la distribución de las plazas busca cubrir vacantes en distintos órdenes jurisdiccionales. Las 125 plazas se reparten de la siguiente forma: 55 se ofrecerán de manera conjunta para los órdenes civil y penal, 15 estarán específicas para el orden civil, otras 15 para el orden penal, 20 para el orden contencioso-administrativo y 20 más para el orden social. Esta estructura responde a los criterios establecidos en la legislación vigente.

El CGPJ detalló que, conforme al artículo 311.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cada vez que se produce una vacante en la categoría de magistrado, una de cada cuatro podrá proveerse mediante concurso entre juristas con una trayectoria profesional de al menos una década y que sean considerados expertos en el ámbito jurídico. Además, los candidatos deberán superar el curso de formación previsto en la citada norma, requisito imprescindible para completar el acceso a la carrera judicial.

Tal como publicó el CGPJ, este proceso de selección especial, conocido formalmente como cuarto turno, está diseñado para incorporar perfiles con amplia experiencia y prestigio profesional, algo que permite la entrada de abogados y juristas destacados de distintas ramas del Derecho a la magistratura. La intención es aprovechar la formación y perspectiva de expertos externos al cuerpo judicial para renovar y fortalecer la administración de justicia.

El Pleno del CGPJ, destacó además la decisión de anunciar la convocatoria para cubrir las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y del País Vasco, además de la apertura de procesos selectivos para presidir cinco Audiencias Provinciales. En relación con las Salas de lo Social, el órgano de gobierno de los jueces comunicó la próxima convocatoria para las presidencias en los Tribunales Superiores de Justicia de País Vasco, Andalucía y las Islas Baleares.

Según consignó el medio a través de la referida nota, la propuesta y distribución de las plazas, así como las convocatorias para presidencias de órganos judiciales, forman parte del proceso regular de renovación y provisión de puestos clave en el sistema judicial español. Con estas medidas, el CGPJ busca garantizar el acceso de profesionales altamente cualificados y experimentados, cumpliendo lo dispuesto en la normativa orgánica y asegurando el buen funcionamiento de los tribunales y la administración de justicia en todo el territorio nacional.

El concurso del cuarto turno representa una vía excepcional que complementa el acceso tradicional a la judicatura, sumando la especialización y trayectoria de profesionales que han desarrollado su carrera fuera de la magistratura. De este modo, se abre la oportunidad para que abogados y juristas con más de diez años de dedicación puedan aspirar a integrarse en la toma de decisiones judicativas de alto nivel, cumpliendo con todos los requisitos legales y formativos señalados por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Temas Relacionados

Carrera judicialConsejo General del Poder JudicialMagistradosJuristasCanariasPaís VascoConcurso de accesoTribunales Superiores de JusticiaEscuelas JudicialesAudiencias ProvincialesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Rita Maestre (MM) descarta suceder a Yolada Díaz en el nuevo espacio de izquierda

Rita Maestre (MM) descarta suceder

Sumar dice que tiene "muchas personas", además de Bustinduy, que pueden suceder a Yolanda Díaz como cartel electoral

Verónica Martínez Barbero defiende que la vicepresidenta no se aparta sino que fortalece a la izquierda tras su decisión, destaca el papel de Pablo Bustinduy y resalta que existen perfiles sólidos en la coalición capaces de liderar nuevos desafíos

Sumar dice que tiene "muchas

Condenado por agresión sexual a una mujer a la que engañó para que fuera a un casting de bailarinas

Condenado por agresión sexual a

La Audiencia juzgará al administrador de las fincas de una familia kuwaití por estafarles 300.000 euros

El fiscal reclama seis años de prisión para un hombre investigado por apropiarse ilegalmente de dinero mediante alquileres, falsificación de documentos y servicios inexistentes, generando un perjuicio económico superior a 300.000 euros a un conocido grupo extranjero en España

La Audiencia juzgará al administrador

Vox aplicará "criterios de partido" a pactos con "especifidades" de CyL: "Para nosotros la política es nacional"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo desestima los incidentes

El Supremo desestima los incidentes de nulidad contra la sentencia de Álvaro García Ortiz, lo que abre la puerta a que el caso se lleve al Constitucional

La Comisión Europea dice que España es “un campeón de la seguridad vial” y descarta que la baliza V16 vulnere el derecho de la UE

La Guardia Civil acude a investigar las muertes de varias aves por unos perros en una finca de Sevilla y acaban encontrando 636 plantas de marihuana

El papa León XIV pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, durante su visita a España

La Justicia da la razón a una limpiadora que denunció que le aumentaron el número de habitaciones de 32 a 35 sin mejoras en sus condiciones laborales

ECONOMÍA

Buenas noticias para los jubilados:

Buenas noticias para los jubilados: la subida de las pensiones en 2026 conforme al IPC será aprobada este jueves

Despedido un trabajador después de publicar 20 vídeos en TikTok con insultos y acusaciones de “explotación” contra su empresa: “Ganaba 2.300 euros al mes”

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica