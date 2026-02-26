Espana agencias

Álvarez de Toledo justifica preguntar por la salud de Sánchez y alega que Moncloa no lo ha desmentido

La diputada del PP sostiene que el estado físico del presidente compete al interés general y cuestiona la falta de pruebas que refuten informaciones sobre supuestas dolencias, aludiendo a la transparencia en otros líderes internacionales

Al mencionar que en países como Estados Unidos los informes médicos presidenciales se hacen públicos tras revisiones periódicas, Cayetana Álvarez de Toledo planteó la necesidad de mayor transparencia en torno a la salud del presidente del Gobierno español. Esta postura cobró relevancia tras su intervención en la sesión de control, donde pidió la desclasificación del historial médico de Pedro Sánchez, sugiriendo que la condición física del jefe del Ejecutivo debe considerarse de interés general. Según publicó Europa Press, la diputada del Partido Popular cuestionó que Moncloa no haya presentado pruebas para refutar las noticias acerca de posibles dolencias cardíacas del presidente, luego de que el medio Libertad Digital informara de un supuesto tratamiento en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

La parlamentaria subrayó durante una entrevista en el programa ‘La Mirada Crítica’ que el Gobierno no ha negado de forma documental las informaciones sobre el estado de salud de Sánchez. Según consignó Europa Press, Álvarez de Toledo aseguró que la respuesta oficial del entorno del presidente no ha presentado, hasta la fecha, elementos verificables que desmientan los rumores difundidos. Insistió en que su consulta en sede parlamentaria no responde a especulaciones, sino a la ausencia de aclaraciones transparentes sobre “un asunto que está en la calle”.

Álvarez de Toledo detalló que las dudas en torno a la salud del presidente se han mantenido activas durante más de un año, con referencias puntuales tanto de Pedro Sánchez como de la ministra María Jesús Montero en intervenciones públicas y eventos políticos. Señaló que la persistencia del tema evidencia la demanda social de información clara sobre el estado físico de los principales responsables del poder ejecutivo.

En paralelo, la diputada del PP comparó la situación española con la práctica en otras democracias avanzadas, donde los líderes someten su historial médico a escrutinio público por razones de interés nacional. A modo de ejemplo, mencionó los informes médicos anuales del presidente de Estados Unidos, que periódicamente son divulgados a la opinión pública tras controles especializados.

Durante su planteamiento en la sesión de control, Álvarez de Toledo formuló preguntas directas al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre la existencia de posibles problemas de salud del presidente Sánchez. El titular de Presidencia respondió tachando la iniciativa de “bajeza moral”, de acuerdo con la información recogida por Europa Press.

De acuerdo con el medio, mientras las fuentes oficiales del Partido Socialista han calificado las informaciones sobre la salud del presidente como un “bulo” y las describieron como “la mayor indignidad” escuchada en la Cámara, la diputada del PP sostuvo que ese rechazo se expresó sin aportar documentación que lo avalara. “No lo han negado con pruebas”, respondió Álvarez de Toledo en relación con la reacción oficial.

Álvarez de Toledo criticó además la actitud del Ejecutivo central al considerar que, en vez de aclarar los hechos de manera transparente, el Gobierno optó por “insultar” a los medios de comunicación que han publicado las informaciones sobre la supuesta dolencia cardíaca. En sus declaraciones recogidas por Europa Press, argumentó que la respuesta oficial consistió en descalificaciones y no en la aportación de información objetiva y verificable.

Según relató Europa Press, la diputada se preguntó si en el caso de que una situación similar afectara a la figura del Rey, no existiría también la expectativa social de recibir explicaciones o información precisa acerca de su estado de salud. Álvarez de Toledo argumentó que la salud de quienes ostentan los máximos cargos institucionales debe quedar fuera del ámbito estrictamente privado cuando puede influir en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

Libertad Digital había publicado previamente que Pedro Sánchez estaría recibiendo atención médica en el Hospital Ramón y Cajal, información que motivó las preguntas parlamentarias de Álvarez de Toledo. Tras la difusión de estas noticias, la polémica creció al no presentarse desmentidos públicos acompañados por documentos ni por exámenes médicos desclasificados, según sostuvo la diputada en la entrevista transmitida por televisión.

El debate sobre la salud de Pedro Sánchez ha adquirido dimensiones políticas y mediáticas, con posturas enfrentadas entre el Gobierno central y la bancada del Partido Popular. Mientras el Ejecutivo y el Partido Socialista desestiman las informaciones y las catalogan como bulos, miembros de la oposición insisten en la importancia de la transparencia institucional en este tipo de situaciones, fundamentando sus argumentos en precedentes internacionales y en la repercusión pública que afecta a la gestión gubernamental.

