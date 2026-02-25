Marlaska dice que le resulta "harto difícil" comentar la muerte de Tejero: "Cada uno ya tiene su propia idea"

En la misma jornada en que se hizo pública la desclasificación de numerosos documentos oficiales relacionados con el intento de golpe de Estado de hace cuatro décadas, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, optó por no posicionarse ni comentar en profundidad sobre el fallecimiento de Antonio Tejero, ex teniente coronel de la Guardia Civil y figura destacada en los hechos del 23 de febrero de 1981. Según informó el medio original, Grande-Marlaska expresó que “por muchas circunstancias y en este momento, me resulta harto difícil hacer cualquier valoración sobre esta persona. Yo creo que cada uno tiene ya su propia idea al respecto”, durante una conversación en los pasillos del Congreso tras su intervención ante la Comisión de Interior.

De acuerdo con la cobertura del medio, el ministro evitó ofrecer valoraciones personales o institucionales en relación a la muerte de Tejero, quien murió el miércoles y ha sido ampliamente recordado como el rostro visible de la intentona golpista de 1981. Al ser abordado por la prensa, Grande-Marlaska subrayó las dificultades de pronunciarse sobre la figura de Tejero dado el contexto histórico y la carga simbólica que arrastra el personaje. El medio consignó también que las declaraciones se produjeron en una fecha significativa, ya que ese mismo día culminó el levantamiento del secreto sobre numerosos documentos clasificados del intento de asonada que había mantenido su contenido oculto durante más de cuatro décadas.

El medio detalló que, tras la decisión del Gobierno y la publicación oficial, estos documentos han pasado a ser de acceso público, permitiendo una nueva mirada sobre los hechos ocurridos en 1981 y los actores implicados, entre ellos el ex teniente coronel Antonio Tejero. La desclasificación marca un hito después de 45 años de restricciones sobre el acceso a información clave del episodio conocido como 23-F, en el que Tejero encabezó la ocupación armada del Congreso como parte de un golpe que finalmente fracasó, pero que permaneció como uno de los momentos más críticos de la reciente historia política española.

Según publicó el medio, la falta de valoración directa del ministro del Interior evidencia el peso de la figura de Tejero en la memoria colectiva y el debate público españoles. El fallecimiento del ex guardia civil coincide con el aumento de la transparencia institucional respecto a los detalles del golpe de Estado, abriendo la posibilidad a un análisis más detallado de su planificación, desarrollo y consecuencias, así como de la responsabilidad de los distintos implicados.

Tal como resaltó el medio original, la comparecencia de Grande-Marlaska ante la Comisión de Interior precedió su encuentro informal con la prensa, donde se abordaron tanto la muerte de Tejero como la relevancia de la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el 23-F. El momento ha generado expectativas sobre el contenido de dichos documentos y su potencial para aportar nuevas perspectivas sobre los hechos y las personas involucradas.

El medio también destacó la escueta reacción institucional frente al fallecimiento de Antonio Tejero, remarcando que la figura del ex teniente coronel continúa siendo objeto de controversia y opiniones encontradas dentro de la sociedad española y entre las fuerzas políticas. La jornada, marcada por el fallecimiento y la apertura oficial de los archivos secretos, pone en primer plano el recuerdo del golpe y sus repercusiones en la consolidación democrática del país, sin que desde el Ejecutivo se hayan pronunciado valoraciones personales adicionales sobre el protagonista de aquel episodio.