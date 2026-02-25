Condenado a dos años de cárcel por violar a una niña de 14 años en Palma

El acusado de violar a una menor de catorce años en Palma deberá completar una indemnización total de 7.500 euros, de los cuales ya ha entregado 3.500 euros. Además, el fallo judicial le impide acercarse a la víctima durante un periodo de cinco años. Estos términos forman parte del acuerdo alcanzado tras admitirse los hechos y lograrse una conformidad entre las partes, según detalló el medio que reportó el caso.

De acuerdo con la información publicada, el hombre ha aceptado una condena de dos años de prisión por la agresión cometida en febrero de 2020 en Palma, un caso que fue analizado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Sin embargo, la ejecución de la pena de cárcel ha quedado suspendida con la condición de que el acusado no cometa nuevos delitos en los próximos tres años, cumpla con 60 días de trabajos para la comunidad y complete el pago de la compensación monetaria establecida por el tribunal.

El proceso judicial comenzó con una petición inicial de la Fiscalía de nueve años de prisión para el procesado, tal como publicó el medio de referencia. La acusación fiscal se basó en los hechos acontecidos cuando el hombre conoció a la menor ese mismo día a través de una red social y la invitó a su domicilio, donde posteriormente se produjo la violación.

Según consignó el medio, durante la vista judicial celebrada este miércoles, el acusado admitió los hechos ante el tribunal y manifestó su intención de mantener el compromiso de realizar el pago restante de la indemnización a la víctima. La medida de alejamiento dictada por la Audiencia Provincial prohíbe al condenado mantener cualquier tipo de contacto o proximidad con la menor por cinco años.

El acuerdo de conformidad alcanzado impidió la celebración de un juicio completo y permitió a las partes resolver el caso bajo condiciones específicas: la suspensión de la pena de prisión, la realización de servicios comunitarios y el cumplimiento de la indemnización. La sentencia establece claramente que la renuncia a entrar en prisión estará condicionada al cumplimiento estricto de lo pactado y a la ausencia de nuevos delitos durante el tiempo estipulado.

El medio que reportó este caso subrayó que el tribunal evaluó las circunstancias particulares de la causa y aceptó la propuesta de acuerdo presentada el miércoles en la Audiencia Provincial. El registro de un pago parcial de la indemnización y la admisión de culpa por parte del acusado formaron parte de los elementos considerados para suspender la ejecución de la pena de prisión, siempre sujetándola a los requisitos mencionados y al compromiso de no reincidir.

Así, la resolución judicial plasma las obligaciones del condenado tanto en términos de resarcimiento económico como de servicios sociales y establece limitaciones en sus movimientos respecto a la menor afectada. Todo ello, según consignó el medio, con la finalidad de garantizar medidas de reparación, prevención y alejamiento a favor de la víctima del delito.