Espana agencias

Condenado a dos años de cárcel por violar a una niña de 14 años en Palma

Tras admitir los hechos y alcanzar una conformidad con la Fiscalía, el acusado evitará la prisión a cambio de servicios comunitarios, mantener distancia de la víctima y continuar pagando la compensación establecida por el tribunal

Guardar

El acusado de violar a una menor de catorce años en Palma deberá completar una indemnización total de 7.500 euros, de los cuales ya ha entregado 3.500 euros. Además, el fallo judicial le impide acercarse a la víctima durante un periodo de cinco años. Estos términos forman parte del acuerdo alcanzado tras admitirse los hechos y lograrse una conformidad entre las partes, según detalló el medio que reportó el caso.

De acuerdo con la información publicada, el hombre ha aceptado una condena de dos años de prisión por la agresión cometida en febrero de 2020 en Palma, un caso que fue analizado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Sin embargo, la ejecución de la pena de cárcel ha quedado suspendida con la condición de que el acusado no cometa nuevos delitos en los próximos tres años, cumpla con 60 días de trabajos para la comunidad y complete el pago de la compensación monetaria establecida por el tribunal.

El proceso judicial comenzó con una petición inicial de la Fiscalía de nueve años de prisión para el procesado, tal como publicó el medio de referencia. La acusación fiscal se basó en los hechos acontecidos cuando el hombre conoció a la menor ese mismo día a través de una red social y la invitó a su domicilio, donde posteriormente se produjo la violación.

Según consignó el medio, durante la vista judicial celebrada este miércoles, el acusado admitió los hechos ante el tribunal y manifestó su intención de mantener el compromiso de realizar el pago restante de la indemnización a la víctima. La medida de alejamiento dictada por la Audiencia Provincial prohíbe al condenado mantener cualquier tipo de contacto o proximidad con la menor por cinco años.

El acuerdo de conformidad alcanzado impidió la celebración de un juicio completo y permitió a las partes resolver el caso bajo condiciones específicas: la suspensión de la pena de prisión, la realización de servicios comunitarios y el cumplimiento de la indemnización. La sentencia establece claramente que la renuncia a entrar en prisión estará condicionada al cumplimiento estricto de lo pactado y a la ausencia de nuevos delitos durante el tiempo estipulado.

El medio que reportó este caso subrayó que el tribunal evaluó las circunstancias particulares de la causa y aceptó la propuesta de acuerdo presentada el miércoles en la Audiencia Provincial. El registro de un pago parcial de la indemnización y la admisión de culpa por parte del acusado formaron parte de los elementos considerados para suspender la ejecución de la pena de prisión, siempre sujetándola a los requisitos mencionados y al compromiso de no reincidir.

Así, la resolución judicial plasma las obligaciones del condenado tanto en términos de resarcimiento económico como de servicios sociales y establece limitaciones en sus movimientos respecto a la menor afectada. Todo ello, según consignó el medio, con la finalidad de garantizar medidas de reparación, prevención y alejamiento a favor de la víctima del delito.

Temas Relacionados

Violación de menoresAudiencia ProvincialFiscalíaPalmaEspañaJusticiaDelitos sexualesIndemnizaciónSección SegundaServicios comunitariosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

AMP-Sánchez pide reformar este semestre la ley de secretos pero no aclara si desclasificará documentos anteriores al 23F

El jefe del Ejecutivo solicita a los partidos avanzar en la modificación de la actual normativa sobre información reservada, sin detallar si se permitirá el acceso a archivos relacionados con episodios relevantes de la historia reciente previos al golpe de 1981

AMP-Sánchez pide reformar este semestre

El PP pide la "desclasificación integral del sanchismo" y Bolaños les afea que "no hay bulo en el que no se revuelquen"

Parlamento se convierte en escenario de un intenso enfrentamiento político tras la solicitud de acceso a documentos vinculados al Gobierno, mientras miembros del Ejecutivo y figuras de la oposición se acusan mutuamente de manipulación y opacidad ante temas clave de actualidad

El PP pide la "desclasificación

Absuelto el exalcalde socialista de Láchar (Granada) del delito de daños a un monolito a Julio Anguita

El tribunal de Santa Fe resolvió que Pedro Sánchez no tuvo intención deliberada ni motivaciones políticas al ordenar modificar la escultura dedicada a Anguita, atribuyendo la intervención a razones de seguridad planteadas por un vecino y avaladas por testigos

Absuelto el exalcalde socialista de

La defensa de Argüeso pide suspender la testifical de un alto cargo hasta que el TSJCV se pronuncie sobre Mazón

El representante legal de Emilio Argüeso solicitó aplazar la comparecencia de un funcionario clave mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decide si investiga a Carlos Mazón, aunque la jueza rechazó la petición y siguió con la declaración

La defensa de Argüeso pide

Interior deniega la condición de víctima del terrorismo a García Caparrós, asesinado por la policía en 1977

La administración central argumenta que no se cumplen los requisitos legales para conceder compensación a la familia del joven malagueño, cuyo caso, calificado como “execrable”, no encaja en la normativa vigente sobre indemnizaciones por terrorismo

Interior deniega la condición de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Yolanda Díaz anuncia que no

Yolanda Díaz anuncia que no se presentará a las elecciones generales de 2027: “Quiero dar espacio y tiempo para lo que está naciendo”

Confirman la inhabilitación de cuatro años a un exalcalde socialista de Benaocaz, Cádiz, por no convocar ningún pleno ordinario durante 21 meses

Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

El Observatorio de Vida Militar advierte en el Congreso de que “hay soldados que no pueden vivir con dignidad” y de la falta de efectivos en España

Feijóo reta a Sánchez a desclasificar “quién le financió las primarias” y el presidente le acusa de hacer “política para ultras”

ECONOMÍA

Las mujeres migrantes de fuera

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080