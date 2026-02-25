Abascal acusa a Aznar de "dinamitar negociaciones" con Vox y reta a Feijóo: "Quiero saber si le cree"

En una comparecencia ante los medios realizada en El Espinar, provincia de Segovia, el presidente de Vox, Santiago Abascal, rechazó rotundamente la versión expuesta por José María Aznar, expresidente del Gobierno, sobre las supuestas relaciones entre Vox y el presidente Pedro Sánchez. Según consignó el medio fuente, Abascal no solo refutó públicamente las palabras de Aznar, sino que dirigió un mensaje directo a Alberto Núñez Feijóo, actual líder del Partido Popular (PP), a quien pidió definir públicamente si comparte la perspectiva de Aznar respecto a Vox y el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez.

Tal como informó la fuente, las declaraciones de Abascal surgieron como reacción a los comentarios pronunciados por Aznar en Burgos, donde el antiguo jefe del Ejecutivo dijo que Pedro Sánchez se sentía “encantado” con los integrantes de Vox y mantenía supuestas “conversaciones” periódicas con la formación. Abascal negó las afirmaciones y declaró: “Lo que quiero saber es si el señor Feijóo cree que Aznar dice la verdad o cree que miente otra vez. Yo afirmo que el señor Aznar miente”.

Abascal fue más allá en sus declaraciones al acusar al expresidente Aznar de perjudicar intencionadamente la posibilidad de diálogo entre Vox y el Partido Popular. Según publicó la fuente, el líder de Vox señaló que Aznar “está intentando dinamitar las negociaciones” entre ambas formaciones políticas. Para Abascal, esta conducta del exmandatario reviste gravedad, ya que a su juicio “le dice al señor Feijóo cómo tiene que hacer las cosas”. El presidente de Vox subrayó en repetidas ocasiones que Aznar, en su opinión, aporta falsedades al debate público.

El dirigente de Vox reiteró durante su intervención que considera que las manifestaciones de Aznar no corresponden a la realidad e instó a Feijóo a pronunciarse públicamente para clarificar si respalda la visión del expresidente sobre Vox y sus dirigentes. Abascal remarcó: “Quiero saber si le cree”, en referencia a Feijóo, y aseguró que el antiguo jefe del Gobierno faltó de nuevo a la verdad al tratar la postura de Vox.

Según detalló la fuente, durante su intervención Aznar había expresado dudas acerca de la posición de Vox respecto al actual Gobierno y consideró que Pedro Sánchez encontraba satisfacción en interactuar periódicamente con los representantes de la formación dirigida por Abascal. Dichos comentarios provocaron la reacción inmediata del líder de Vox, quien insistió en que carecen de fundamento y dañan los esfuerzos de diálogo entre los partidos de la oposición.

En este contexto, la disputa dentro del espectro político de la derecha se intensificó debido al enfoque de las negociaciones entre el PP y Vox, así como por la influencia de figuras históricas como José María Aznar, cuyo papel y comentarios generan debate entre los dirigentes actuales. El medio fuente recalcó que Abascal mantuvo su línea acusatoria contra Aznar durante toda su declaración y centró su emplazamiento en Alberto Núñez Feijóo.

La controversia se mantiene luego de que Aznar, al intervenir en un acto celebrado en Burgos, destacase la supuesta cercanía entre Sánchez y Vox en materia de comunicación, generando malestar y rechazo en la dirección de la formación liderada por Abascal. Como resultado, Vox trasladó la exigencia al PP y a su presidente para que aclaren si comparten la valoración del expresidente del Gobierno sobre la naturaleza de las relaciones entre la formación de Abascal y el actual Ejecutivo.

Durante la comparecencia ante los medios, Santiago Abascal recalcó que, a pesar de las diferencias con el Partido Popular, las afirmaciones transmitidas por Aznar dificultan el entendimiento y el avance de posibles acuerdos con los populares. Atribuyendo la polémica a una estrategia para influir sobre Feijóo, Abascal insistió en que Aznar “miente otra vez”. Según reportó la fuente, el líder de Vox cerró su intervención reiterando su acusación al expresidente y solicitando explícitamente a Feijóo una respuesta clara al respecto.