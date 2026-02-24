Espana agencias

Tellado y Azcón se reúnen en la sede del PP de Madrid, en medio de la negociación con Vox en Aragón y Extremadura

El secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, han mantenido este martes una reunión en la sede nacional del PP, en medio de las conversaciones con Vox para intentar llegar a un acuerdo en Aragón y Extremadura.

Azcón tenía este martes agenda en Madrid --una comida de trabajo-- y ha aprovechado para mantener un encuentro con el 'número dos' del Partido Popular, en la que han hablado del "contexto postelectoral", según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

En las elecciones aragonesas del pasado 8 de febrero, el PP logró una victoria amarga porque ganó los comicios en la región pero sufrió un retroceso al perder dos escaños con respecto a mayo de 2023. Aunque los 'populares' asestaron un golpe al PSOE de Pedro Sánchez, que perdió cinco diputados, no lograron el objetivo que se habían marcado de reducir la dependencia de Vox, que duplicó sus escaños en el Parlamento de Aragón.

REUNIÓN TRAS EL DOCUMENTO MARCO DEL PP PARA NEGOCIAR CON VOX

La reunión de Tellado y Azcón se produce un día después de que el PP haya dado a conocer el 'Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica' con el objetivo de "guiar las negociaciones" con Vox.

Ese texto fija las líneas básicas que deben regir sus pactos con Vox para asegurar la estabilidad institucional. Así, defiende que cualquier acuerdo debe basarse en el "principio de coherencia programática", respeto a "la proporcionalidad" salida de las urnas y compromiso de "aprobación de cuatro presupuestos", entre otras cuestiones.

Tellado tendrá un "papel importante" en la negociación con Vox, según han confirmado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP, que han señalado que en la mesa pueden sentarse más personas de la dirección del partido.

CRÍTICAS DE ABASCAL AL DOCUMENTO MARCO DEL PP

Por lo pronto, el secretario general del PP ha asegurado que serán la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de Aragón los que "liderarán las conversaciones" para llegar a un acuerdo con Vox en esos territorios.

"La mano tendida del Partido Popular está aquí y nosotros creemos que, escuchando a Santiago Abascal, Vox también tiene intención de llegar a acuerdos", ha declarado Tellado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Sin embargo, este martes, el presidente de Vox, Santiago Abascal, --que mantuvo el domingo una charla de una hora con Alberto Núñez Feijóo para desbloquear las negociaciones-- ha calificado de "incorrecto" ese decálogo del PP para pactar con su formación. A su entender, parece que los 'populares' negocian "con salvajes" que tienen que "intentar domar". "La música me suena mal, es empezar con mal pie, un error", ha lamentado.

