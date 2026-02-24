Belarra reclama una unión de izquierdas que se centre en el "para qué" y que "no sostenga al PSOE a cualquier precio"

La secretaria general de Podemos y diputada del Grupo Mixto, Ione Belarra, ha asegurado este martes que el debate de la confluencia de las izquierdas debe centrarse en los objetivos políticos y no en las siglas o liderazgos, y ha defendido la necesidad de "volver a poner en pie una izquierda autónoma" que no "sostenga al PSOE a cualquier precio".

Preguntada en rueda de prensa por los actos celebrados la pasada semana sobre el futuro de la izquierda más allá del PSOE, Belarra ha señalado que Podemos ya dijo que no entra "en consideraciones sobre los procesos internos de Sumar". Pero ha apostillado que estos debates dejan ver que la gente "tiene ganas que haya una izquierda fuerte en este país para cambiar las cosas"

No obstante, ha subrayado que "nadie está discutiendo el para qué" y que tampoco se está debatiendo si se va a hacer una "evaluación seria" de lo que ha significado esta legislatura, "de lo que ha significado una posición política que implica sostener al PSOE a cualquier precio y las consecuencias que eso ha tenido en términos de transformación social".

Según Belarra, "nadie está poniendo encima de la mesa una propuesta política que permita construir y reconstruir la izquierda y poner en pie a la izquierda en España, que es lo que está esperando la gente". "Hay que trabajar sin descanso para volver a poner a la izquierda en pie, teniendo muy claro que haberse plegado totalmente y sostenido al PSOE a cualquier precio, aunque hiciera rearme, aunque no hiciera nada con la crisis de vivienda, aunque metiera el feminismo en un cajón ha sido un error", ha apostillado.

"NO REPETIR LOS ERRORES DEL PASADO"

Preguntada por si Podemos da un "portazo" definitivo a sumarse a la nueva alianza de izquierdas o cuáles serían sus condiciones, la parlamentaria ha defendido que es "el momento de hablar de política" y "de qué objetivos políticos tienen las alianzas", advirtiendo de que, si no se aclaran, "se pueden encontrar repitiendo errores del pasado", entre ellos "haber sostenido al PSOE a cualquier precio".

En su opinión, "el PSOE y la socialdemocracia siempre hacen lo mismo" y ha criticado que convierten "votos progresistas en políticas que son conservadoras". Ha enumerado como ejemplos "el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país", no hacer "nada en materia de vivienda" o meter "las políticas feministas en un cajón".

RECUPERARÁN LA "TRANSFORMACIÓN" DE UNIDAS PODEMOS

Belarra ha defendido "construir una izquierda autónoma al PSOE y que recupere la capacidad de transformación social y política que había Unidas Podemos", que, según ha dicho, era "la izquierda más fuerte de toda Europa" y que "a consecuencia de la Operación Sumar perdió su capacidad de transformación".

Preguntada por con quién podría tejer alianzas tras la decisión de IU y los Comunes de integrarse en la nueva coalición, la líder de Podemos ha respondido que "hay mucho más allá de la política institucional" y que, si la izquierda tiene alguna posibilidad de presentar un proyecto alternativo a la "derecha reaccionaria", es si es capaz de hablar "a amplísimos sectores sociales" que actualmente "no están participando".

Ha afirmado que hay sectores "completamente desconectados porque este gobierno les ha desconectado, porque todo el mundo ve que este gobierno es incapaz de resolver los problemas reales de la gente".

Entre las tareas pendientes, Belarra ha citado la "transformación y democratización" de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y afrontar la "crisis de vivienda sin ponerse del lado de los rentistas y de los especuladores". "Podemos está dispuesta a acometerla con todas sus fuerzas y con todo su mejor talante", ha concluido.