CCOO y UGT celebran la segunda huelga en Iberdrola para desbloquear el convenio

Madrid, 19 jun (EFE).- Las organizaciones sindicales CCOO de Industria y UGT FICA celebran este viernes la segunda huelga en el grupo Iberdrola, tras la llevada a cabo hace un año, con el objetivo de desbloquear la negociación del convenio colectivo y garantizar el poder adquisitivo de la plantilla.

José Manuel Rodríguez, secretario general de CCOO en Iberdrola, ha cifrado el seguimiento de esta jornada de huelga entre un 70 y un 80 %, en declaraciones a EFE.

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Por su parte, UGT estima un "seguimiento masivo", en concreto del 80 % en algunos edificios corporativos y cerca del 100 % en instalaciones de personal de campo, según recoge un comunicado.

Fuentes de Iberdrola consultadas por EFE señalan, que según sus estimaciones preliminares, 8 de cada 10 trabajadores de la plantilla han asistido de forma ordinaria a su puesto de trabajo.

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A esta convocatoria ha sido llamados 10.000 trabajadores de la compañía en España, donde cuenta con 400 centros de trabajo, según apuntaron los sindicatos en un comunicado.

CCOO denuncia que la negociación del convenio dura ya más de dieciséis meses y que la plantilla ha perdido el 19 % de su poder adquisitivo en los últimos cinco años.

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En este sentido, Rodríguez explica que tanto con el anterior convenio colectivo, como con la propuesta de la empresa para este que se encuentran negociando, la subida salarial no amortigua el impacto de la inflación y por tanto, los trabajadores pierden poder adquisitivo.

Asimismo, Rodríguez considera que los objetivos que propone la empresa en las negociaciones del nuevo convenio para poder obtener dicha la subida salarial son difícilmente alcanzables y que no permiten que la subida salarial iguale el repunte del IPC.

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UGT subraya que la respuesta de la plantilla está siendo "ejemplar", a pesar de unos servicios mínimos "extraordinariamente elevados, impuestos bajo el argumento del carácter esencial de nuestra actividad".

En este mismo comunicado, UGT señala que no pueden aceptar una pérdida permanente de poder adquisitivo respecto al IPC, como pretende la dirección de Iberdrola y añade que esta misma dirección se embolsa bonus millonarios.

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Así, estiman que están pidiendo "lo mínimo exigible en una empresa que atraviesa el mejor momento económico de su historia: que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de quienes generan esos resultados cada día".

Por su parte, la empresa sostiene que la retribución media de los empleados de Iberdrola se sitúa muy por encima del salario medio en España y en el sector, al tiempo que describe un conjunto de beneficios sociales de los que no disponen otras compañías.

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La empresa también recuerda dos recientes encuestas publicadas sobre deseos laborales (en SigmaDos y Financial Times) que sitúan a la multinacional vasca como la primera compañía favorita para trabajar en el País Vasco y la quinta en España.

En este sentido, las mismas fuentes señalan que cada año la empresa recibe miles de candidaturas y su índice de rotación voluntario en España es de apenas un 0,6 %, el más bajo de las grandes compañías del IBEX (sobre 9.000 profesionales).

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Esta huelga es la segunda protesta de estas características que convocan CCOO de Industria y UGT FICA en un año y llega tras los cinco días de concentración ininterrumpida frente a la sede de Bilbao, jornadas antes de que se celebrara la junta general de accionistas.

La primera huelga de veinticuatro horas que se celebró en Iberdrola tuvo lugar el 6 de junio del año pasado. EFE