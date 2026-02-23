Espana agencias

Un hombre se enfrenta a 2 años de prisión acusado de matar a un oso pardo con un lazo de acero en Asturias en 2024

Guardar

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 2 años de prisión e inhabilitación para cazar durante 4 años, la máxima pena contemplada en el Código Penal para este delito, para un acusado de matar a un oso pardo con un lazo de acero en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en 2024, según ha informado la Fiscalía. El Ministerio Público ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 1, de Cangas del Narcea.

La Fiscalía sostiene que, en fecha no determinada pero en todo caso en el año 2024 y antes del 8 de julio, el acusado, nacido en 1967, colocó de 5 lazos de acero, método no selectivo de caza, en montes próximos a la localidad de Villarmeirin- Ibias y Villardecendias, en el interior del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

El el 8 de julio de ese mismo año, se encontró en uno de ellos, atrapado y muerto, un ejemplar macho de oso pardo (Ursus arctos), especie que requiere una protección estricta según se recoge en el Anexo V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad.

El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del Catálogo español de especies amenazadas, en su anexo, recoge al 'Ursus arctos' (oso pardo), como especie en peligro de extinción y la Ley 12/2002, de 13 de diciembre, aprueba la declaración como espacio protegido del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, espacio protegido.

Además de la pena de prisión y la inhabilitación, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al Principado de Asturias con el importe en que se cuantifique el ejemplar de oso en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un asesor sitúa la llegada de Mazón al Palau el 29O a las 19.30 y dice que hablaron 25 minutos antes de ir al Cecopi

Un consultor declaró ante la jueza encargada del caso por la gestión de la dana que sostuvo una conversación privada de unos 25 minutos con el exmandatario autonómico por la tarde, poco antes de desplazarse juntos a la sede del Cecopi

Un asesor sitúa la llegada

Maíllo ve insuficiente desclasificar documentos del 23-F y urge a Sánchez a aprobar la nueva Ley de Secretos

Maíllo ve insuficiente desclasificar documentos

Moreno pide "desclasificar" la información del caso Koldo y la presunta violación del ex DAO de la Policía Nacional

Moreno pide "desclasificar" la información

Esperanza Aguirre defiende que el PP pacte con Vox y ve "muy difícil" acuerdos con Junts

Aguirre expresa su temor por Puigdemont, apoya entendimientos entre populares y Vox, subraya coincidencias fundamentales con Abascal y respalda una moción de censura promovida por Feijóo, asegurando que priorizaría acuerdos con Vox antes que con EH Bildu

Esperanza Aguirre defiende que el

Jainaga (Sidenor) no entiende por qué le han abierto causa y dice que hasta hace 6 meses creía en la Justicia

La defensa del presidente de Sidenor sostiene que la investigación judicial contra José Antonio Jainaga carece de fundamento razonable y denuncia medidas desproporcionadas, mientras el empresario asegura que actuó siempre conforme a la legalidad y mantiene su honorabilidad

Jainaga (Sidenor) no entiende por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un asesor de Carlos Mazón

Un asesor de Carlos Mazón ofrece una nueva versión de lo que hizo el expresident el día de la DANA al asegurar que llegó al Palau a las 19:30

Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hermana de tres años en Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno aprueba este martes un límite del 35% a la publicidad institucional en los medios

Pedro Sánchez desclasificará los documentos secretos del 23F: “La memoria no puede estar bajo llave”

Niegan la incapacidad permanente total a una conductora de autobús que sufre de halo nocturno y sensación de moscas volantes tras una operación de cataratas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones