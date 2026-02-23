Un hombre se enfrenta a 2 años de prisión acusado de matar a un oso pardo con un lazo de acero en Asturias en 2024

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 2 años de prisión e inhabilitación para cazar durante 4 años, la máxima pena contemplada en el Código Penal para este delito, para un acusado de matar a un oso pardo con un lazo de acero en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en 2024, según ha informado la Fiscalía. El Ministerio Público ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 1, de Cangas del Narcea.

La Fiscalía sostiene que, en fecha no determinada pero en todo caso en el año 2024 y antes del 8 de julio, el acusado, nacido en 1967, colocó de 5 lazos de acero, método no selectivo de caza, en montes próximos a la localidad de Villarmeirin- Ibias y Villardecendias, en el interior del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

El el 8 de julio de ese mismo año, se encontró en uno de ellos, atrapado y muerto, un ejemplar macho de oso pardo (Ursus arctos), especie que requiere una protección estricta según se recoge en el Anexo V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad.

El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del Catálogo español de especies amenazadas, en su anexo, recoge al 'Ursus arctos' (oso pardo), como especie en peligro de extinción y la Ley 12/2002, de 13 de diciembre, aprueba la declaración como espacio protegido del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, espacio protegido.

Además de la pena de prisión y la inhabilitación, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al Principado de Asturias con el importe en que se cuantifique el ejemplar de oso en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes.