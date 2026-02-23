Podemos desdeña el aviso de IU de quedarse "arrinconado" si va por libre: "Las alianzas caerán por su peso"

Las declaraciones de Pablo Echenique y Pedro Honrubia, exdiputados de Podemos, añaden tensión al cruce de declaraciones sobre el futuro de las alianzas dentro del espacio progresista español. Ambos criticaron el tono de Izquierda Unida (IU) sobre la necesidad de que otras formaciones se integren en la nueva coalición impulsada por Sumar, y cuestionaron la estrategia de presionar a partidos como Compromís, Chunta Aragonesista (CHA) o Més, así como a la propia formación morada. En respuesta a las advertencias de IU, Echenique rechazó lo que consideró una amenaza, señalando que “o pactas conmigo o mueres”, y relacionó este enfoque con la reducción de partidos integrantes en Sumar, que pasó de trece formaciones a cuatro, según relató el propio exdiputado en su cuenta de la red social X. Honrubia, por su parte, expresó que IU arrastra tres décadas intentando refundar su espacio y consideró contradictorio que ahora reclame la adhesión incondicional a la actual tentativa de coalición.

Según consignó la agencia Europa Press, el debate se intensificó tras las declaraciones de Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, en las que advirtió que quienes no se sumen a la nueva alianza corren el riesgo de quedar “arrinconados para siempre” dentro del escenario político. Maíllo mencionó que las formaciones de izquierda que componen la actual coalición —IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes— buscan evitar la fragmentación, asegurando que “son carriles que van a confluir en la misma dirección”. El dirigente de IU subrayó la importancia de no detenerse en la “melancolía” ni en la “marginalidad”, y empleó la metáfora del “carril” para insistir en que fuera de la plataforma compartida crece la posibilidad de aislamiento político.

Desde Podemos, Pablo Fernández, coportavoz estatal, respondió en público a través de una postura diferenciada respecto a la de IU, evitando la confrontación directa y marcando distancia con las advertencias sobre posibles arrinconamientos. Según reportó Europa Press, Fernández sostuvo que el debate en torno al reagrupamiento de fuerzas debe ir más allá de las siglas, centrando la atención en la elaboración de un programa común y en la definición de objetivos políticos concretos. El portavoz enfatizó que, si estos elementos existen, las alianzas “van a caer por su propio peso”. De acuerdo con su relato, mantener el foco sobre el “para qué” de la acción política resulta fundamental, por encima de la discusión sobre personalismos o protagonismos orgánicos.

Fernández respaldó su planteamiento con ejemplos de políticas que, a su juicio, deben priorizarse: medidas para abaratar la vivienda, la bajada del coste de vida y el fortalecimiento de los servicios públicos. El dirigente de Podemos reiteró que la formación se compromete a trabajar en la articulación de “candidaturas amplias y plurales”, siempre y cuando existan acuerdos claros en torno a metas compartidas y propuestas programáticas. Europa Press informó asimismo que Fernández manifestó que la reciente participación electoral indica que entre la ciudadanía existe deseos de votar a opciones de izquierda y de fortalecer un espacio político transformador. El representante de Podemos remarcó que el partido seguirá participando en los intentos por tejer las mayores alianzas posibles en el lado progresista.

El propio tono empleado por IU suscitó distintas reacciones dentro del espectro de izquierdas. Echenique ironizó que el aviso de Maíllo parecía provocar un “subidón de adrenalina”, minimizando el efecto que las advertencias internas pueden tener sobre el rumbo de Podemos. Pedro Honrubia replicó en la misma red social que la táctica de IU, de reclamar la unificación bajo amenaza de marginalidad, resulta paradójica por los años de intentos fallidos de refundación que han caracterizado la historia reciente de la formación.

Desde el sector de Sumar, su intención es reunir distintas sensibilidades progresistas bajo una plataforma común, buscando evitar la dispersión del voto. Europa Press recogió la visión de Maíllo sobre esta “nueva tentativa de coalición”, a la que considera el único carril viable para construir una alternativa consolidada frente a la actual coyuntura. Según el dirigente, cualquier tentación de competencia dentro del espacio progresista resultaría perjudicial para lograr un objetivo común y restaría capacidad política ante otras ofertas electorales.

El posicionamiento de Podemos, reportó Europa Press, insiste en la necesidad de priorizar la negociación y la claridad programática antes de abordar cuestiones relativas a la estructura orgánica o a la integración formal en coaliciones. Así, Fernández afirmó que el objetivo fundamental debe ser “mejorar la vida de la gente”, dando por sentado que sin metas comunes concretas no hay garantías de que una posible alianza sea sólida y duradera.

Los sucesivos intercambios públicos entre IU y Podemos reflejan la complejidad de articular un frente común dentro del espectro progresista español. Europa Press documentó que desde IU insisten en la necesidad de sumar esfuerzos para que ninguna parte quede desacoplada de una agenda unificada, mientras que desde Podemos se insiste en la relevancia de los contenidos, metas y propuestas concretas como prerrequisito indispensable para cualquier alianza.

Al hilo de estas discusiones, el escenario político progresista en España se mantiene dividido respecto al modo y los términos para la construcción de futuras candidaturas unitarias. Según el reporte de Europa Press, tanto IU como Podemos reconocen la conveniencia de evitar la dispersión, pero difieren en la prioridad de las alianzas orgánicas frente a la negociación programática. El número de formaciones en la actual coalición de Sumar, reducido a cuatro —IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes—, representa una muestra de cómo la integración depende tanto del contexto político como de los acuerdos específicos alcanzados.

Finalmente, la controversia recogida por Europa Press deja de manifiesto la tensión constante entre la necesidad de construir coaliciones robustas y la exigencia de mantener la autonomía programática y política de las diferentes formaciones integrantes del espacio progresista español.