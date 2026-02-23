Maíllo dice estar "más que preparado" para un adelanto en Andalucía y ve a Moreno como "Ayuso cuatro años más tarde"

Maíllo decidió presentarse como candidato de la coalición ‘Por Andalucía’ tras considerar que la actual administración autonómica, según su visión, no responde adecuadamente a las necesidades cotidianas de la población, en especial por la situación del sistema sanitario. El líder de Izquierda Unida anunció su candidatura durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, expresando su determinación de liderar un proyecto alternativo para la comunidad. Según informó el medio, el coordinador federal de Izquierda Unida afirmó estar “más que preparado” ante la posibilidad de un adelanto electoral en Andalucía y contextualizó su decisión de postularse tras las próximas elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, previstas para el 15 de marzo.

De acuerdo con lo publicado, Antonio Maíllo comparó la gestión del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, con la de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, señalando que, en su criterio, los problemas en el sistema sanitario andaluz resultan equivalentes a los detectados en la capital española. “No hay charcos donde un presidente se moje, rodeado de cámara, que tapen el desastre de la sanidad andaluza, que es comparable a la de la Comunidad de Madrid”, sostuvo Maíllo, quien añadió que ve a Moreno como “un Ayuso cuatro años más tarde”.

La coalición ‘Por Andalucía’ está integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alternativa Republicana, entre otras formaciones políticas. Maíllo invitó a otros partidos de izquierda a sumarse a este proyecto, subrayando su convicción de que es necesario defender un modelo de gestión pública distinto al predominante en Andalucía. Según declaró al medio, decidió dar “un paso al frente” al presentar su candidatura, convencido de que esta alternativa resulta adecuada en un contexto donde, a su juicio, el gobierno autonómico se encuentra “corroído” por la gestión sanitaria.

El medio detalló que Maíllo fundamentó su candidatura en la necesidad de “recuperar los derechos públicos y promover la igualdad y la equidad” en la comunidad. Aseguró que el proyecto de ‘Por Andalucía’ encarna la defensa de un modelo no hegemónico hasta el momento y remarcó que se están “haciendo las cosas mejor que nunca” dentro de la coalición, lo que genera que manifieste una especial ilusión por esta etapa política. Declaró: “Estamos aquí para jugárnosla por nuestra tierra, a la que adoro y donde desarrollé mi labor institucional”. Según consignó el medio, Maíllo expuso que el horizonte es revertir la senda de deterioro de los servicios públicos, con atención principal a la sanidad.

En el plano político nacional, el líder de IU manifestó su confianza en la posible reedición de un gobierno de coalición de izquierdas, tanto en Andalucía como en España. Sostuvo que “no está escrito” que el Partido Popular y Vox tengan que volver a gobernar en Andalucía, ni tampoco en el contexto estatal en 2027. Reportó el medio que Maíllo visualizó la opción de que el bloque de izquierdas dispute nuevamente la formación de gobierno por esa fecha, argumentando que los partidos progresistas han iniciado un trabajo conjunto que podría culminar en un nuevo ejecutivo.

Aunque Maíllo se declaró dispuesto a afrontar un posible adelanto electoral, pronosticó que no habrá convocatoria anticipada en Andalucía ni en el ámbito nacional. Fundamentó su postura en que el presidente Moreno Bonilla querrá dejar atrás las consecuencias derivadas del “escándalo” por los cribados de cáncer de mama antes de arriesgar un llamado a las urnas. Sobre el escenario nacional, consideró que el acuerdo de investidura debe cumplirse y que el año 2027 emergerá como una coyuntura más favorable para la izquierda de cara a competir con PP y Vox.

Consultado sobre la posibilidad de utilizar su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía como un ensayo de cara a unas eventuales elecciones generales, Maíllo declaró al medio que su foco de trabajo permanecerá en Andalucía. “Yo estaré en Andalucía”, sentenció, descartando cualquier aspiración inmediata a asumir un papel central en la política nacional y reiterando que concentrará sus esfuerzos en construir una “buena alternativa” para la comunidad autónoma.

El anuncio de su candidatura tuvo lugar en el contexto de disputas sobre la gestión de los servicios públicos, en particular en la sanidad andaluza, con planteamientos críticos hacia el actual ejecutivo regional y referencias a experiencias de gestión en otras comunidades autónomas. ‘Por Andalucía’ busca consolidar una propuesta plural con el objetivo de articular un proyecto basado en la “defensa de derechos públicos, igualdad y equidad”, según expuso Maíllo ante los asistentes al desayuno de Nueva Economía Forum.