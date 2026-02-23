Espana agencias

La Audiencia Provincial frena la decisión de Peinado de que el 'caso Begoña Gómez' acabe en un jurado popular

Guardar

La Audiencia Provincial de Madrid ha paralizado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abocar la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación a un juicio con jurado popular.

En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados de la Sección 23 estiman parcialmente los recursos de apelación de la defensa de Gómez, y de los otros dos investigados, el empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, al considerar que no hay hasta la fecha "indicios racionales de criminalidad que justifiquen" esa decisión.

Fue el pasado año cuando el magistrado dictó varios autos para transformar las diligencias de investigación en un procedimiento ante el tribunal del jurado, lo que se traduce en que en caso de ir a juicio Gómez y los otros investigados serían juzgados por ciudadanos y no por jueces.

La Audiencia Provincial considera que lo oportuno sería que el instructor practicase las diligencias de investigación "ya acordadas" y contar "con indicios concluyentes y consistentes antes de proceder a un cambio procedimental".

"No tendría ningún sentido continuar con un procedimiento penal abierto si las diligencias de instrucción practicadas no han confirmado y consolidado la mera verosimilitud objetiva inicial de la noticia criminis contemplada en la denuncia, transformándola en indicios racionales suficientes como para hacer avanzar el procedimiento", argumenta.

"NO ES DE RECIBO"

El auto incide en que "no es de recibo indicar, tras año y medio de instrucción, que para la incoación del procedimiento basta la mera verosimilitud y qué esta ya ha sido avalada en diversas ocasiones por la Sala, respecto de unos hechos que presentaban base objetiva suficiente". "Pero en absoluto ha podido anticipar la consistencia de tesis hasta el punto de hablar de indicios racionales de criminalidad que justifiquen la continuación del procedimiento", añade.

Los magistrados consideran que "algunas de las imputaciones efectuadas (intrusismo y corrupción en los negocios), nunca impugnadas, exigen una mínima verificación sobre su consistencia, antes de continuar por nuevas fases del procedimiento, para permitir una mejor delimitación del objeto del procedimiento y facilitar las posibilidades de la defensa, por más que al juez instructor no le competa el ejercicio de la acción penal".

Así, dan la razón a la defensa de los investigados en tanto que los cuatro autos dictados por Peinado en relación al jurado popular "carecen de la necesaria fundamentación". "Únicamente se mencionan las personas contra las que se dirige, pero no se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles a los que hacemos referencia, consecuentemente, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva", concluyen.

En el caso de "delitos complejos como son los de tráfico de influencias y malversación", la Audiencia Provincial insiste en que "ni siquiera basta con una simple exposición objetiva de los hechos, sino que debería efectuarse un mínimo esfuerzo argumentativo que justifique la tipicidad, antijuridicidad de la conducta y participación delictiva, si no queremos obviar el papel esencial del juez instructor a la hora de la determinación inicial del objeto del procedimiento susceptible de acusación".

Es por eso por lo que, "comprobada la falta de fundamentación", la Audiencia Provincial afirma que "procede acordar la nulidad de las cuatro resoluciones", retrotrayendo "las actuaciones hasta el trámite anterior a los autos referidos, salvando únicamente de la nulidad las diligencias de instrucción que fueron propuestas, admitidas y practicadas".

LA DEFENSA DE GÓMEZ RECURRIÓ

La defensa de Gómez recurrió esta decisión del magistrado asegurando que su actuación "es claramente irregular e incumple el tenor literal de la Ley del Jurado que impone al juez una valoración de los indicios existentes y su verosimilitud".

En su recurso, afeó a Peinado que no mencionase ni recogiera en su auto "ningún indicio" de que Begoña Gómez hubiera podido cometer los delitos que se le atribuyen. A su juicio, "no hay ninguna prueba" contra la esposa del jefe del Ejecutivo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE advierte a Junts de las consecuencias para millones de catalanes si cae el decreto de escudo social

El PSOE advierte a Junts

El PP critica al Gobierno por desclasificar los documentos del 23-F y no dar "explicaciones sobre el presente"

El PP critica al Gobierno

Robles visita el Batallón de Helicópteros de Ataque con sede en Almagro

La titular de Defensa elogió el compromiso y la preparación de los soldados en la base de Almagro, resaltando la incorporación de tecnología avanzada, su formación para operar en escenarios hostiles y el papel clave de esta unidad en misiones internacionales

Robles visita el Batallón de

Jupol exige la dimisión de Marlaska en una protesta frente a Interior y ofrece asesorar a otras víctimas en la Policía

El sindicato policial denuncia la falta de confianza en los mecanismos internos para víctimas de acoso, ofrece respaldo legal a agentes y reclama cambios urgentes en la gestión de la institución tras la dimisión del máximo responsable policial

Jupol exige la dimisión de

TSJCyL confirma la absolución del acusado de obligar a una prostituta en Ponferrada a mantener sexo sin condón

La justicia autonómica rechaza los recursos presentados tras la denuncia de una trabajadora en un club de alterne leonés, destaca contradicciones en el testimonio y falta de pruebas concluyentes, mantiene la presunción de inocencia del procesado

TSJCyL confirma la absolución del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid anula

La Audiencia de Madrid anula los autos del juez Peinado que abrían la vía para que Begoña Gómez fuera juzgada por un tribunal popular

Génova entra de lleno en las negociaciones con Vox ante el bloqueo en Extremadura y Aragón: “No vamos a participar en dinámicas de presión”

Podemos quiere que los alumnos de la universidad privada pasen una prueba extra organizada por la pública para homologar su título

Un asesor de Carlos Mazón ofrece una nueva versión de lo que hizo el expresident el día de la DANA al asegurar que llegó al Palau a las 19:30

Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hermana de tres años en Las Palmas de Gran Canaria

ECONOMÍA

La Antártida busca carpinteros, electricista

La Antártida busca carpinteros, electricista o médicos por sueldos desde 35.000 euros al año y alojamiento gratuito

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones