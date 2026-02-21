Espana agencias

Montero promete una ley para preservar el habla andaluza, más plazas de FP, derogar la LUPA y gestionar Cercanías

Guardar

La secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, ha prometido este sábado en un acto electoral en Jaén capital que, de llegar a la Presidencia de la Junta de Andalucía, impulsará una Ley de hablas andaluzas, creará más plazas de Formación Profesional (FP), derogará la recientemente aprobada en el Parlamento andaluz Ley Universitaria Para Andalucía, conocida como la LUPA, y pedir la transferencia de los Cercanías.

En su intervención, Montero ha defendido la necesidad de una Ley de lenguas andaluzas para "impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que siempre han sido los andaluces: expresarnos con orgullo, sin complejos, siendo capaces de defender nuestros orígenes". "Necesitamos seguir combatiendo los tópicos", ha señalado la secretaria general de los socialistas andaluces.

"Ser andalucista o defender el andalucismo no significa ir en contra de otros que quieren avanzar en cotas de autogobierno. Ser andaluz es defender la autonomía de Andalucía", ha sostenido Moreno, para la que en los últimos ocho años de Presidencia del 'popular' Juanma Mpreno no se ha hecho "absolutamente nada" por avanzar en autogobierno, en desarrollarlo a través del Estatuto de Autonomía.

"Merecemos mucho más de lo que hoy ofrece la Junta de Andalucía. Para nosotros, la identidad andaluza que significa el 28F es la manera que tenemos de celebrar las fiestas, sí; o las romerías, sí, pero no sólo. No hay nada que identifique más fuera de Andalucía a un andaluz que cuando se le escucha hablar", ha argumentado.

En materia de educación, la también ministra de Hacienda ha prometido la creación de más plazas de FP porque "son cientos de miles los jóvenes los que no pueden estudiar una titulación de FP porque la Junta de Andalucía ha preferido que la FP sea privada" cuando "las familias no pueden pagar 10.000 euros que cuesta el módulo porque tienen que hipotecar su casa para poder matricular a sus hijos".

Y en el ámbito universitario, ha anunciado que "derogaremos leyes que destruyen" lo ya construido, refiriéndose explícitamente a la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) para "dar recursos a la pública". Por último, ha adelantado que, como presidenta de la Junta, "impulsaremos la transferencia de la red de Cercanías para que al igual que ocurre en otras partes de España seamos capaces desde Andalucía de gestionar el Cercanías. Con ganas, con ambición, con inversión, convencidos de la gestión desde Andalucía de las competencias".

Montero ha reivindicado el espíritu del 28 de febrero como un "grito por la igualdad" y la defensa de lo público y ha asegurado que "defender Andalucía es defender los servicios públicos". Frente a un modelo del PP que Montero define como "folclore vacío" y "privatización encubierta", la líder socialista ha anunciado un paquete de medidas centradas en el autogobierno y el rescate de los derechos ciudadanos.

En otro orden, Montero ha calificado de "gravísima" la situación sanitaria que vive la comunidad, evidenciada por el "colapso sanitario" y los fallos en el sistema, como la crisis de los cribados de cáncer de mama. En este sentido, ha anunciado el impulso definitivo a la Ciudad Sanitaria de Jaén, un proyecto que "Moreno ha guardado en el cajón" y que los socialistas consideran vital para la modernización sanitaria de la provincia. A estas "deficiencias" en la política andaluza, Montero ha sumado el rechazo "interesado" del líder del PP andaluz y presidente de la Junta, Moreno Bonilla, a la condonación de la deuda y al nuevo modelo de financiación.

Montero ha recordado que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa una quita de 19.000 millones de euros de la deuda andaluza y una financiación extra de 5.700 millones anuales. "¿Cómo es posible que Moreno Bonilla diga que no a quitarle la hipoteca a Andalucía solo porque la propuesta viene del PSOE?", se ha preguntado. Montero ha sido tajante: "Seré yo, como presidenta de la Junta, la que firme ese convenio porque Andalucía merece ese dinero para su sanidad, su educación y su dependencia".

Antes de su intervención, el alcalde socialista de Jaén, Julio Millán, ha agradecido el compromiso del Gobierno central frente a la "inacción" de la Junta. "Moreno no puede renunciar a 19.000 millones de euros en nuestro nombre mientras nos niega el tranvía, la Ciudad de la Justicia o la financiación para nuestra Universidad pública", ha criticado Millán, asegurando que Jaén "no se rinde" ante el abandono del PP y que ningún proyecto local ha contado con fondos propios de la administración autonómica.

En la misma línea, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha tildado de "andalucismo de cartón-piedra" la postura del presidente andaluz. "El currículum de Moreno Bonilla con Jaén es un folio en blanco; frente a su cero en gestión, María Jesús Montero tiene un sobresaliente por traer fondos europeos, mejorar las conexiones y blindar titulaciones como Ingeniería Biomédica frente al desprecio de la Junta", ha sentenciado Latorre, reafirmando que la provincia necesita la "responsabilidad histórica" de Montero para reconstruir lo público.

