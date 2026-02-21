Espana agencias

Junqueras afirma que "no se dan las condiciones" para seguir negociando los presupuestos con el PSC

ERC exige garantías sobre el traspaso fiscal antes de retomar conversaciones con socialistas mientras insiste en que el ejecutivo central aún no cumple los acuerdos, según Oriol Junqueras, quien advierte sobre posibles repercusiones en futuras colaboraciones políticas

Durante el Congreso Nacional de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras abordó la falta de avances en el traspaso del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a Cataluña, una condición que el partido considera indispensable para continuar con las negociaciones de los presupuestos de la Generalitat. Junqueras planteó que “no se dan las condiciones” necesarias para retomar el diálogo presupuestario con el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), y advirtió sobre el impacto que la ausencia de garantías puede tener en futuras colaboraciones políticas.

Según publicó el medio original, Junqueras reclamó que es responsabilidad del PSC presionar al Gobierno central para que cumpla los acuerdos previos, principalmente en lo relativo al traspaso de competencias fiscales. El dirigente de ERC manifestó: “Es el PSC quien debe poner sobre la mesa toda su capacidad para que el Gobierno cumpla los compromisos y, desgraciadamente, esto todavía no ha ocurrido y no tenemos ninguna garantía de que acabe pasando”. De este modo, la dirección republicana expresó la persistente desconfianza en las promesas del Ejecutivo central y la falta de certeza respecto al cumplimiento de lo pactado.

El medio detalló que, a pesar del estancamiento en materia presupuestaria, Junqueras se mostró dispuesto a buscar acuerdos alternativos, como la aceleración del consorcio de inversiones, una herramienta que consideran relevante para garantizar la llegada de recursos a Cataluña. Frente a la falta de consenso sobre los presupuestos, advirtió: “No quisiéramos pensar que porque no es posible en estos momentos un acuerdo sobre presupuestos, el Partido Socialista dejará perder otras cuestiones también relevantes para nuestro país”.

Durante su intervención en el Congreso, Junqueras remarcó que la falta de avances en el traspaso fiscal representa una cuestión prioritaria para ERC en el actual marco de negociaciones con el PSC, subrayando que sin garantías concretas el partido no considera viable avanzar en otras conversaciones. De acuerdo con lo consignado, el presidente de ERC explicitó que la actual postura del Ejecutivo central no responde a las demandas expresadas ni garantiza la transferencia efectiva del IRPF, lo que genera incertidumbre respecto a la viabilidad del acuerdo presupuestario.

La posición expuesta por Junqueras refleja las tensiones existentes entre ERC y el PSC, especialmente en un contexto donde las exigencias sobre autonomía fiscal forman parte de las reivindicaciones históricas de la formación republicana. La situación expone la dificultad para desbloquear los presupuestos de la Generalitat y pone en riesgo otros posibles pactos en ámbitos como la inversión pública y la gestión de recursos en Cataluña.

Tal como remarcó el medio, la intervención de Junqueras forma parte de una estrategia de presión política para que el PSC desempeñe un papel decisivo en la interlocución con el gobierno español, apostando por resolver los compromisos aún pendientes antes de reanudar el diálogo sobre cuentas públicas. El liderazgo de ERC dejó la puerta abierta a examinar otras fórmulas de acuerdo si existe voluntad por parte de los socialistas, pero insistió en que la premisa principal —el traspaso fiscal— debe resolverse de manera previa y satisfactoria.

La jornada se produjo en el marco del Congreso Nacional de ERC, un escenario que permitió a Junqueras reforzar la demanda de garantías en material fiscal e insistir en negociar solo en condiciones que aporten resultados concretos para los intereses de Cataluña.

