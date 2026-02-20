Espana agencias

Rego ve "fundamental" que la izquierda "dialogue y se haga preguntas incómodas" ante el "avance de la extrema derecha"

La ministra de Juventud e Infancia y portavoz federal de Izquierda Unida (IU), Sira Rego, ha defendido que es "fundamental" que la izquierda "dialogue y se haga preguntas incómodas" ante el "avance de la extrema derecha y el retroceso de derechos".

De esta forma se ha expresado en declaraciones a los medios antes de participar en un acto sobre 'Entornos digitales seguros' en Segovia, donde ha valorado como una "muy buena noticia" las conversaciones que se producen en la izquierda.

En este sentido, ha recordado la herencia histórica del Frente Popular y de Izquierda Unida para afirmar que la vocación de unidad "está en los genes" de su formación.

Para la ministra, el objetivo es construir un proyecto político "sólido, basado tanto en la movilización social como en un programa de mínimos virtuoso" que permita a la izquierda "salir a la ofensiva para transformar el país".

