PP acusa a Rufián de "apuntalar" a Sánchez y carga contra la trayectoria de Díaz:"Los partidos que lideró ya no existen"

Durante un evento organizado por 'The Objective', Alfonso Rueda rememoró la desaparición de las formaciones políticas gallegas que lideró Yolanda Díaz, argumento que utilizó para cuestionar el valor de su trayectoria en la política nacional. El presidente gallego supuso que Díaz buscaría integración en proyectos de nuevas izquierdas, aunque manifestó que ni siquiera sus eventuales aliados parecen confiar plenamente en ella. Estas declaraciones se produjeron mientras Rueda criticaba de manera paralela el respaldo de Gabriel Rufián al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según informó 'The Objective', Rueda intervino en una jornada con la presencia de diversas figuras destacadas, entre ellas José Luis Martínez-Almeida, Esperanza Aguirre y Pedro Rollán. En ese contexto, el titular de la Xunta de Galicia centró parte de su discurso en acusar al portavoz de ERC en el Congreso de tratar de “apuntalar" a Pedro Sánchez mediante su propuesta de unir a las izquierdas. Rueda calificó la acción como una maniobra orientada a sostener al actual Ejecutivo y consideró que responde más al interés político que a una convicción profunda de unión.

El dirigente autonómico planteó sus dudas sobre la coherencia de Rufián, a quien identificó como "el independentista que va a salvar un país del que no se sentía parte hasta hace nada", de acuerdo con lo recogido por 'The Objective'. Esta afirmación buscó subrayar la aparente contradicción entre la posición histórica de Rufián y su involucramiento actual en proyectos de ámbito estatal y de unidad de fuerzas progresistas en el Congreso de los Diputados.

En su intervención también mencionó con detalle a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. El presidente gallego destacó que “tiene el currículum demostrado de ir acabando con las expectativas de los partidos de los que ha formado parte". Para sustentar su hipótesis, evocó la situación en Galicia, donde, según explicó, “los partidos que ella lideró ya no existen". Añadió que Díaz “sigue existiendo porque cambia va cambiando de sitio”, en alusión a los diversos movimientos realizados en su carrera política.

Frente a la pregunta sobre el futuro de la ministra, Rueda aseguró desconocer cuál será el nuevo destino de Díaz, aunque sostuvo que tiene claro “cómo acaban los sitios donde ella estuvo”. Integró así las experiencias de Díaz al frente de formaciones gallegas, como muestra de lo que considera un patrón político orientado al desgaste de los proyectos por los que ha pasado.

El intercambio en el acto recogido por 'The Objective' se desarrolló con presencia de cargos y referentes del Partido Popular y del espectro conservador, lo que marcó el tono crítico del presidente gallego tanto hacia Díaz como hacia la estrategia política de ERC en las Cortes. Las intervenciones de Rueda reflejaron una posición decidida contra las recientes maniobras de unidad de las izquierdas y los movimientos de alianzas que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez, subrayando las dudas del PP respecto a la coherencia y el futuro de algunos de los principales protagonistas del actual panorama político.