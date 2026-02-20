Patri Guijarro y Salma Paralluelo, novedades en la lista de la selección española

Las Rozas (Madrid), 20 feb (EFE).- Patri Guijarro y Salma Paralluelo, jugadoras del Barcelona que volvieron en enero tras sus respectivas lesiones, son las grandes novedades de la tercera convocatoria de Sonia Bermúdez al frente de la selección española femenina absoluta.

Patri Guijarro no había figurado en ninguna de las dos convocatorias anteriores de la Selección a causa de una fractura del escafoides de su pie derecho que la tuvo hasta el mes de enero en el dique seco, mientras que Salma Paralluelo sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla precisamente en el primer partido de Sonia Bermúdez como seleccionadora.

La Selección disputará en esta ventana los primeros encuentros de clasificación para el Mundial de 2027, contra Islandia (3 de marzo) y Ucrania (7 de marzo).

Convocadas:

- Guardametas: Adriana Nanclares (Athletic Club), Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salón (Servette/SUI)

- Defensas: Ona Batlle (Barcelona), Olga Carmona (PSG/FRA), María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández (London City/ING), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Martina Fernández (Everton/ING), Lucía Corrales (London City/ING), Laia Codina (Arsenal/ING), Sandra Villafañe (Madrid CFF)

- Mediocampistas: Alexia Putellas (Barcelona), Vicky López (Barcelona), Clara Serrajordi (Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Patri Guijarro (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal/ING)

- Delanteras: Athenea del Castillo (Real Madrid), Eva Navarro (Real Madrid), Claudia Pina (Barcelona), Edna Imade (Bayern Múnich/ALE), Salma Paralluelo (Barcelona), Ornella Vignola (Everton/ING), Inma Gabarro (Everton/ING). EFE