La CNMC abre una consulta hasta el 27 de marzo para mejorar el uso de las ayudas públicas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) ha convocado a expertos, asociaciones, empresas y ciudadanos a proporcionar comentarios y sugerencias para perfeccionar el primer borrador de la 'Guía para una correcta utilización y diseño de las ayudas públicas', según informó el medio. Esta iniciativa se desarrolla como una consulta pública abierta desde el viernes 20 de febrero hasta el 27 de marzo de 2026, con la finalidad de optimizar el uso, la equidad y la transparencia de los fondos estatales otorgados en España.

De acuerdo con lo publicado por la CNMC, el objetivo de la consulta consiste en recabar aportaciones que contribuyan a que las ayudas públicas estén correctamente diseñadas, resulten necesarias y proporcionadas y reduzcan el impacto negativo que puedan causar sobre la competencia y el funcionamiento habitual de los mercados. El texto sujeto a revisión por parte de la sociedad tiene carácter preliminar y forma parte de un esfuerzo por establecer nuevas pautas para la asignación y evaluación de apoyos financieros estatales desde la óptica de los principios de buena regulación administrativa y de libre competencia.

Tal como detalló la CNMC en su comunicado, la concesión de ayudas públicas constituye una de las modalidades principales de intervención estatal en la economía del país. En este sentido, el organismo enfatizó que, para que los fondos sean verdaderamente efectivos, resulta esencial prevenir distorsiones innecesarias y garantizar que su uso no altere de manera indebida el equilibrio en los mercados.

El borrador publicado se estructura en torno a tres fases fundamentales del proceso de las ayudas públicas. Antes de conceder la ayuda, la guía subraya la necesidad de realizar un análisis detallado del mercado y del contexto en el que se aplicará la medida. Esta etapa inicial pretende identificar si la intervención resulta realmente justificada y si existen alternativas menos invasivas.

En la fase de diseño de la ayuda, la CNMC sugiere que cada medida debe ser evaluada bajo criterios de necesidad, eficiencia y proporcionalidad. El enfoque propuesto contempla examinar aspectos como el tipo y perfil del beneficiario, la cuantía y duración de la ayuda, así como los posibles efectos que la medida podría acarrear sobre la competencia en el sector afectado. Según destacó la CNMC, este análisis ayudará a seleccionar los instrumentos más adecuados y minimizará los riesgos de generar ventajas indebidas.

La fase posterior se enfoca en la evaluación de impacto tras haber ejecutado la medida. Las recomendaciones de la CNMC hacen hincapié en la importancia de medir tanto la eficacia como la eficiencia de las ayudas públicas, incorporando mecanismos para corregir potenciales efectos distorsionadores que puedan observarse con el tiempo. El medio detalló que esta evaluación continua permitirá ajustar o suprimir medidas que dejen de cumplir sus objetivos o que originen problemas en el entorno de mercado.

La CNMC precisó que la consulta no se limita al cumplimiento formal de la normativa de ayudas de Estado o de subvenciones, sino que apunta a establecer estándares más exigentes que garanticen los principios de buen gobierno y libre competencia. De esta manera, la guía busca convertirse en un instrumento de referencia tanto para las administraciones públicas encargadas de diseñar y otorgar los fondos como para las empresas y organizaciones receptoras.

El órgano regulador invitó expresamente a todas las partes interesadas, incluyendo usuarios, asociaciones sectoriales, entes de la Administración y expertos en la materia, a enviar sus planteamientos y observaciones al borrador durante el periodo habilitado. La CNMC señaló que esta apertura al diálogo y a la participación refleja su compromiso con la transparencia y la mejora continua en la gestión de recursos públicos.

Al precisar los objetivos de la consulta, la entidad recordó que una correcta utilización de las ayudas públicas contribuye a fortalecer el tejido económico y a promover una competencia sana en los mercados. Según puntualizó el organismo, las buenas prácticas en el diseño y evaluación de estas medidas repercuten directamente en la eficacia de las intervenciones públicas y en la protección del interés general.

El medio destacó que este proceso de consulta representa una oportunidad para alinear las políticas de apoyo estatal con las necesidades reales del mercado, al tiempo que se refuerzan los controles y se reducen las posibilidades de distorsión. La CNMC enfatizó que la versión definitiva de la guía integrará las aportaciones recibidas, formando así un documento de referencia para la articulación de futuras políticas públicas en materia de ayudas y subvenciones estatales.