Dimite un director general de Emergencias de la Comunidad Valenciana y se baraja la salida de la secretaria autonómica

La Consejería de Emergencias e Interior está afrontando una renovación de su estructura interna y, por el momento, el director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, ha presentado su renuncia al cargo que ocupaba --ha prestado recientemente declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana--.

Así mismo, el Gobierno valenciano sopesa relevar a la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento.

Las mismas fuentes han recordado que el pasado mes de diciembre se incorporó Erich Vanacloig como nuevo director general de Seguridad Pública, mientras que Andrés Balfagó llegó en enero como nuevo director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

"La gestión de las emergencias requiere de un gran esfuerzo y de una intensa dedicación durante los 365 días al año, lo que genera un importante desgaste. Por tanto, se está afrontando una nueva etapa de renovación con el objetivo de mantener el nivel de exigencia de esta conselleria", han apuntado las mismas fuentes.

