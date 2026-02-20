Audiencia Nacional confirma procesamiento de BBVA y su expresidente González por Villarejo

Madrid, 20 feb (EFE).- La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del BBVA y de su expresidente Francisco González por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo para realizar encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016, rechazando así todos los recursos presentados. EFE

Últimas Noticias

Ortega peleará dentro de Vox porque su "honorabilidad no está en venta" y acusa al partido de inventarse "mentiras"

Martínez pide tomar las encuestas como "un horóscopo" y augura que el PP dirá "que Tezanos defiende a Sánchez"

Landaluce celebra el auto de un juzgado contra Alvise para eliminar mensajes difundidos en Telegram contra él

Prisión para siete de los detenidos en Macael (Almería) hallados en posesión de armas y 92 kilos de cocaína