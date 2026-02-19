Espana agencias

Parlamento Vasco recuerda a los socialistas Fernando Buesa y Enrique Casas asesinados por ETA

Guardar

El Parlamento Vasco ha guardado este jueves un minuto de silencio en memoria de los dirigentes socialistas Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000, y Enrique Casas, muerto en 1984 a manos de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, considerados una escisión de la organización terrorista.

El Legislativo vasco ha encendido un pebetero junto a la escultura 'Brújula de Medianoche', ubicada frente a la entrada de la sede del Parlamento en memoria de las víctimas del terrorismo, y junto a él han colocado las fotos de los dos parlamentarios.

Enrique Casas, parlamentario autonómico y senador por el Partido Socialista, fue asesinado el 23 de febrero de 1984 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

Fernando Buesa, dirigente del PSE y antiguo consejero de Educación del Gobierno vasco, fue asesinado el 22 febrero de 2000 por la banda, junto con su escolta, el ertzaina Jorge Díez, con una furgoneta bomba.

