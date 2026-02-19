Espana agencias

Londres dice que el acuerdo sobre Gibraltar con la UE se publicará "pronto" y no da plazos para su ratificación

El representante del gobierno británico afirmó que el texto pactado con Bruselas sobre el futuro de Gibraltar será divulgado próximamente, pero evitó especificar fechas para su validación, mientras la Comisión Europea prevé su aplicación provisional a partir de abril

El texto del acuerdo negociado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el estatus futuro de Gibraltar llegará al dominio público en breve, a la vez que la Comisión Europea anticipa que su implementación podría iniciar de manera provisional en abril. Según informó Europa Press, la Comisión Europea confirmó el martes que ya remitió el documento tanto al Consejo como al Parlamento Europeo para avanzar en su ratificación, lo que habilitaría su entrada en vigor a partir del 10 de abril. Esta fecha coincide con el lanzamiento del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), que modificará los controles fronterizos de la UE y que tendría repercusiones directas en los controles sobre Gibraltar.

El secretario de Estado británico para las relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds, evitó comprometerse con un calendario concreto para la ratificación del tratado por parte del Parlamento británico, a diferencia de la Comisión Europea, que prevé una aplicación provisional cercana en el tiempo. Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, Thomas-Symonds indicó que la publicación del texto se hará "muy pronto", sin especificar fechas y subrayando que los detalles del acuerdo estarán pronto al alcance de todos, según publicó Europa Press.

Aunque la Comisión Europea espera que el acuerdo entre en vigor provisionalmente para el 10 de abril, Thomas-Symonds no aseguró si para entonces el proceso de ratificación ya habría concluido por parte del Reino Unido. De acuerdo con Europa Press, el representante británico expresó que por el momento prefieren mantener en reserva los plazos internos y evitar supuestos sobre el proceso paralelo en Londres.

Durante su comparecencia, el responsable del Foreign Office expresó su reconocimiento a quienes contribuyeron a casi cuatro años de negociaciones, calificando el resultado como "un acuerdo tan pragmático", según recogió el medio Europa Press. También enfatizó la importancia de garantizar la "fluidez en la frontera", un objetivo prioritario para las autoridades británicas debido al impacto directo en la movilidad diaria, la actividad empresarial y el bienestar de la región tanto en Gibraltar como en el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz.

Sobre la importancia regional del acuerdo, Thomas-Symonds recalcó ante los asistentes al foro que el pacto resulta esencial no solo para el Reino Unido, sino para toda la zona fronteriza, en ámbitos laborales, de inversión y prosperidad general. “Este es un acuerdo muy importante también para toda la región, es importante para los empleos, para la inversión y para la prosperidad del Campo de Gibraltar”, afirmó el representante británico, según reportó Europa Press.

Consultado por el futuro de las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit, Thomas-Symonds defendió la necesidad de avanzar hacia una cooperación más estrecha, especialmente ante escenarios internacionales marcados por incertidumbres en materia de seguridad, defensa y economía. El diplomático británico insistió, según detalló Europa Press, en que la nueva estrategia debe dejar atrás la ideología y buscar el pragmatismo como vía para resolver desafíos conjuntos. Insistió también en que “el Reino Unido de los años del Brexit es algo que ya está olvidado, ahora miramos hacia adelante, miramos hacia el futuro para construir una relación mucho más profunda con la Unión Europea”, recogió el medio.

Por su parte, la Comisión Europea ya comunicó de manera oficial que el texto acordado se encuentra en poder de los órganos comunitarios habilitados para su validación. Preguntado sobre el mismo punto, un portavoz comunitario aseguró a Europa Press que el objetivo es que la aplicación provisional del acuerdo coincida con la entrada en vigor del nuevo sistema de controles fronterizos europeos, lo que establece un marco temporal inmediato para su implementación efectiva.

La visita de Thomas-Symonds a Madrid incluyó reuniones con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores español y la participación en una mesa redonda organizada por la CEOE, según precisó Europa Press. Estas actividades forman parte de una agenda diplomática destinada a reforzar el diálogo bilateral y explorar áreas de cooperación en el contexto de la nueva relación entre Reino Unido y la UE tras el Brexit.

En el mismo foro, el secretario de Estado señaló la voluntad del gobierno británico de sentar las bases para una relación con la Unión Europea que aporte estabilidad y certidumbre en el mediano y largo plazo. Aseguró estar “profundamente comprometidos en propiciar un entorno estable de certeza y que sea coherente y que funcione”, según recogió Europa Press, enfatizando así la intención de cerrar una etapa de distanciamiento y mirar hacia un futuro marcado por la colaboración mutua.

