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Beccacece: "Ecuador ha aprendido de lo que significa el dolor de una eliminación"

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Redacción Deportes, 13 jun (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, aseguró este sábado, en la previa del debut de su equipo en el Mundial 2026, que el grupo ha aprendido del dolor de Catar 2022 y parte con confianza para escribir su propia historia.

"Han aprendido de lo que significa el dolor de una eliminación y obviamente uno siempre toma nota de lo que no quiere que vuelva a suceder", aseguró Beccacece en una rueda de prensa en Fildadelfia, donde mañana se enfrentará con Costa de Marfil.

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La selección ecuatoriana llegó este sábado a Filadelfia procedente de Columbus (Ohio), su campamento base durante la Copa del Mundo.

"Implica mucha responsabilidad, niveles máximos de concentración. Partiendo de esa base, con confianza para poder empezar a escribir nuestra propia historia. En ese nivel de atención nos encontramos", aseguró Beccacece, sobre este debut.

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En Catar, la selección de Ecuador cayó eliminada en la fase de grupos tras perder el último partido contra Senegal.

"Este rival va a demandar igual o más que Senegal", dijo Beccacece al referirse a Costa de Marfil, "un rival joven" como Ecuador, con mucha "calidad individual".

Las expectativas para Ecuador en esta Copa del Mundo son mayores a las de hace cuatro años, ya que los hombres de Beccacece llegan a Estados Unidos con un invicto de 19 partidos, que empezó en septiembre de 2024.

"Eso nos trajo hasta acá y es un punto de fuerza, pero a partir de mañana eso no cuenta, ni suma ni resta. Lo que sí nos permitió es tener de dónde agarrarnos para darle continuidad. El gran desafío es ver si podemos seguir mostrando esa continuidad", dijo el técnico.

Beccacece también habló del apoyo que está recibiendo la 'Tri' en Estados Unidos por parte de la comunidad migrante ecuatoriana.

"La gente que ha tenido que migrar del Ecuador, hoy pueda volver a conectar con sus raíces. La gente que le ha tocado salir, extraña mucho y poder ver a los futbolistas le hace recordar su historia", dijo Beccacece.

Para el rosarino, esa es una "linda responsabilidad" que motiva la equipo. "Estos chicos realmente sienten con orgullo esta camiseta y lo percibo día a día", añadió.

Costa de Marfil y Ecuador se medirán en un duelo sin antecedentes a partir de las 19.00 horas (23.00 GMT) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, hogar habitual de los Philadelphia Eagles de la NFL y con capacidad para 68.324 espectadores. EFE

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