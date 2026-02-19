Espana agencias

Juzgan a un acusado de violar a una menor con la que contactó por redes con la excusa de ayudarle con los deberes

Guardar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este jueves (10.00 horas) a un hombre acusado de violar a una menor con la que contactó a través de redes sociales con la excusa de ayudarle con sus deberes de inglés.

La Fiscalía solicita que sea condenado a siete años de prisión y al pago de una indemnización de 4.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a agosto de 2021, cuando el procesado contactó con la víctima, entonces de 13 años de edad, a través de una conocida red social.

Pese a tener conocimiento de su edad, el hombre mantuvo contacto con ella. En mayo de 2022 le propuso ayudarla con sus deberes de inglés y le invitó a su domicilio, ubicado en Palma.

Ahí, tras realizar los trabajos escolares, comenzó a someter a la menor a tocamientos y después la violó. La víctima, muy afectada psicológicamente, relató lo sucedido a su madre un mes después y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AMP-PP pide cuentas a Marlaska por la querella contra el número 2 de Policía por acoso sexual: "España se cae a pedazos"

Diversos representantes opositores exigen respuestas inmediatas al ministro responsable en medio de un escándalo que involucra a la cúpula policial, señalado por delitos graves contra una agente, criticando la gestión gubernamental y la protección otorgada al acusado

AMP-PP pide cuentas a Marlaska

El PP, Vox y Junts frenan en el Congreso la ley del PSOE para medir el impacto que tiene cada norma en la juventud

La propuesta socialista para analizar los efectos de las normas sobre las personas jóvenes no avanzará tras la negativa de populares, Vox y Junts, quienes priorizan soluciones concretas frente a la creación de nuevos mecanismos y diagnósticos según expusieron en el debate

El PP, Vox y Junts

Moncloa explica hoy al Congreso si hubo interferencias chinas y rusas en Inteligencia y la desconexión con Israel

Moncloa explica hoy al Congreso

El sindicato Jupol exige el cese inmediato del DAO de la Policía tras la querella por agresión sexual a una subordinada

La organización solicita a Fernando Grande-Marlaska actuar para resguardar la reputación de la institución luego de que la justicia señalara al principal responsable operativo como investigado por hechos graves, reafirmando el respeto a la presunción de inocencia

El sindicato Jupol exige el

El PP pide cuentas a Marlaska por la querella contra el número 2 de Policía por acoso sexual: "España se cae a pedazos"

El principal partido de la oposición exige a Fernando Grande Marlaska transparencia inmediata tras la denuncia contra el máximo mando operativo de la policía, acusado de presunta agresión sexual, y califica los hechos de “imperdonables” e “inaceptables”

El PP pide cuentas a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia deniega la nacionalidad

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Perú que presentó documentación referida a sus padres

Ayuso adjudicó a dedo a su amigo líder de ‘Los Pocholos’ seis contratos (75.366 euros) para que representara en teatros regionales algunas de sus obras

El coste de los reconocimientos médicos que tienen que pasar los trabajadores de las centrales nucleares sube un 33%: 160 euros por detectar exposiciones a radiaciones

El vecino de Alicante que quiere acabar con las ruidosas sopladoras y ha llevado a su Ayuntamiento ante la justicia: “Estas máquinas son una condena de por vida”

Rufián intenta seducir a un Podemos desencantado con las alianzas, pero sin propuestas concretas: “Yo les quiero en esto”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luís López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid