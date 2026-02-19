Espana agencias

El conductor ebrio que chocó contra un árbol y causó la muerte del copiloto en Pol (Lugo) se enfrenta a 4 años de cárcel

La sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo ha acogido este jueves la audiencia preliminar del accidente de tráfico registrado en Pol en octubre de 2023 y que tuvo como consecuencia la muerte del copiloto del turismo siniestrado.

El conductor, que se salió de la carretera y colisionó contra un árbol, dio positivo en las pruebas de alcoholemia practicadas posteriormente y fue acusado de homicidio por imprudencia grave.

En el juicio, que fue señalado para el 4 de junio, a las 10.00 horas, el acusado se enfrentará a cuatro años de prisión y a seis de privación del carné de conducir, petición que reclaman desde la Fiscalía, aunque también se personarán en el caso dos acusaciones particulares, una por parte de la pareja e hijo de la víctima, que es menor de edad, y la segunda defendiendo a los padres y hermano.

En el escrito que ha presentado la Fiscalía se explica que el acusado, además de las pruebas de alcoholemia positivas el día de los hechos, en la tarde del 9 de octubre de 2023, presentaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, consistentes en apatía, oscilación en la verticalidad del cuerpo, habla pastosa, halitosis, rostro muy enrojecido, pupilas brillantes y movimiento ocular ralentizado.

También se subraya que el fallecido, de 37 años de edad y muy conocido en la zona, sufrió numerosas lesiones en el accidente, que causaron su muerte minutos más tarde del impacto.

Fue aprobada en esta vista previa, en la que quedó claro que no habrá acuerdo de las partes, la comparecencia de un buen número de testigos y numerosas pruebas periciales. Además de la pena de prisión, se reclama al acusado el pago de la responsabilidad civil al hijo de la víctima, por valor de 134.379; a la pareja, por 107.599 euros, así como 48.000 para cada progenitor y 22.790 para el hermano.

La compañía aseguradora del vehículo, Occident, ya ha consignado varias cantidades, inferiores a lo solicitado, en concepto de indemnización para cada uno de los familiares.

