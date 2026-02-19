Espana agencias

El comisario europeo de Defensa urge en el Congreso a gastar un 3,5% del PIB en defensa: "Si no, seremos más débiles"

El representante europeo advierte sobre la importancia de incrementar los recursos para responder a amenazas crecientes, subrayando que solo una apuesta más firme permitirá a la región garantizar autonomía estratégica frente al actual contexto geopolítico y la reducción estadounidense

Guardar

Durante una simulación realizada en Lituania junto a fuerzas estadounidenses, las conclusiones arrojaron que, en un hipotético ataque, el país requeriría destinar más del 5% de su PIB a defensa en los primeros diez días de conflicto, con el objetivo de resistir hasta la llegada efectiva de ayuda de la OTAN. Basándose en este ejemplo, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, subrayó en el Congreso español la necesidad urgente de incrementar la inversión en defensa en los Estados miembro y advirtió sobre las consecuencias de mantener el actual nivel de gasto. Según informó el medio original, Kubilius instó a alcanzar al menos el 3,5% del PIB en seguridad y defensa, asegurando que no hacerlo debilitaría la capacidad colectiva de respuesta en la región.

El comisario defensa que la seguridad de Europa depende directamente del fortalecimiento de la defensa colectiva, principio que consideró fundamental para afrontar los desafíos actuales. De acuerdo con el medio, Andrius Kubilius expuso en la Comisión Mixta de la Unión Europea del Congreso-Senado que, si los Estados europeo no aumentan esa inversión, estarán en desventaja ante amenazas crecientes. "Si no somos capaces, la defensa colectiva será mucho más débil", afirmó en su comparecencia. Además, el funcionario lituano destacó que durante la cumbre de la OTAN en La Haya en junio, los aliados acordaron destinar hasta el 5% de su PIB al área de seguridad para el año 2035, distribuyendo el 3,5% a gasto puramente militar y el 1,5% complementario en inversiones relacionadas con seguridad.

Según publicó el medio, España manifestó una postura crítica ante ese porcentaje al considerar que la cifra era "arbitraria", defendiendo en cambio la importancia de cumplir metas específicas en capacidades militares. Así, el Gobierno español sostiene que el gasto actual, que ya alcanza el 2,1% del PIB dedicado al presupuesto de defensa, es suficiente para cumplir los requisitos de la Alianza y ha remarcado dificultades del sector industrial nacional para absorber inversiones superiores en breve plazo. España prioriza inversiones en áreas navales, logísticas, infraestructura y movilidad, campos que considera ajustados a sus necesidades estratégicas. A pesar de estos argumentos, la OTAN sostiene que los nuevos objetivos establecidos solo podrán cumplirse elevando como mínimo el gasto hasta el 3% del PIB, lo que obliga a España y a otros Estados miembro a mantener una trayectoria ascendente de inversión, según consignó el medio.

La intervención de Kubilius también abordó los principales riesgos en materia de seguridad que enfrenta la Unión Europea. Primero, identificó a Rusia como un actor que, con datos de inteligencia actuales, podría estar valorando nuevas acciones agresivas contra países como Polonia, los Estados Bálticos o Finlandia. El comisario pidió tomar en serio esta amenaza, según reportó el medio. Como segundo punto, Kubilius aludió al cambio de paradigma en la implicación estadounidense en Europa, ya que Estados Unidos ha solicitado a sus aliados asumir una mayor cuota de responsabilidad en la defensa convencional del continente. Destacó que Washington requiere destinar más recursos a la zona Indo-Pacífico y el hemisferio occidental, por lo que los europeos deberán dejar de depender plenamente de los respaldos estadounidenses.

El comisario señaló, de acuerdo con el medio fuente, que Europa ha basado parte de su seguridad en la presencia permanente de cerca de 100.000 efectivos estadounidenses en suelo europeo, junto con servicios avanzados en el área espacial, comunicaciones satelitales seguras y sistemas de intercambio de datos proporcionados por Estados Unidos. Según sus palabras, ahora resulta necesario sustituir y complementar esas capacidades mediante iniciativas propias, más allá de la mera creación de un ejército europeo, priorizando primero la consolidación de medios y el reemplazo progresivo de efectivos estadounidenses.

En su discurso ante los legisladores, Kubilius planteó tres pilares esenciales para asegurarse de que Europa logre fortalecer su seguridad: la preparación material, que implica dotarse de los equipos y capacidades militares necesarios; la organización institucional, en relación con los escenarios de reducción de la presencia estadounidense; y la voluntad política, como condición indispensable para alcanzar una defensa europea reforzada. Detalló iniciativas comunitarias como los préstamos SAFE y el Programa para la Industria Europea de Defensa (EDIP), concebidos para estimular la inversión militar y aumentar la preparación ante los desafíos del entorno geopolítico, según detalló el medio.

El medio también destacó datos sobre el esfuerzo financiero actual de la Unión Europea en esta área. En 2024, el gasto militar de los Estados miembro sumó 343.000 millones de euros, de los cuales 106.000 millones se destinaron a inversiones específicas. Para el año 2025, se prevé que el volumen de gasto ascienda a 381.000 millones de euros, cifra que refleja, según el comisario, el avance pero también la necesidad de intensificar el compromiso económico en defensa.

Finalmente, Kubilius remarcó ante la Comisión Mixta de la UE en Madrid que fortalecer la autonomía estratégica europea depende tanto del aumento real de los recursos disponibles como de la capacidad organizativa y la determinación política de los Estados miembro. Insistió en que, si Europa no logra equipararse con los nuevos retos planteados tanto por la reducción del apoyo estadounidense como por las amenazas potenciales de Rusia, la región tendrá dificultades para garantizar su seguridad y la defensa colectiva en los términos necesarios para preservar la estabilidad en el actual contexto internacional, según reportó el medio original.

Temas Relacionados

Defensa europeaAndrius KubiliusOTANUnión EuropeaEspañaLituaniaSeguridadRusiaEstados UnidosIndustria de defensaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

1-0. Lanús se impone por la mínima ante Flamengo y viaja a Río de Janeiro con ventaja

Infobae

El Supremo avala que el consorcio húngaro acceda a información reservada que motivó el veto a su OPA en Talgo

Ganz Mavag podrá revisar documentación confidencial tras una sentencia que recalca el deber de equidad procesal, denegando el intento del Gobierno de restringir el acceso alegando motivos de seguridad nacional en la compraventa de Talgo

El Supremo avala que el

Cara y sello para dos campeones

Infobae

México asumirá el amistoso contra Islandia con una combinación de consagrados y jóvenes

Infobae

Sánchez apuesta por una inteligencia artificial "para el bien" y alerta de que "unos pocos" concentran el poder

El jefe del Ejecutivo español destacó en Nueva Delhi la importancia de un enfoque ético en el desarrollo de nuevas tecnologías, advirtiendo sobre riesgos para el empleo, el medioambiente y la concentración de control en pocas manos, e instó a garantizar su regulación

Sánchez apuesta por una inteligencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aplicará un informe

El Gobierno aplicará un informe policial para descartar amenazas en la regularización de migrantes

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

Deniegan la nacionalidad española a un estadounidense que alegaba origen sefardí: la Justicia no acepta valoraciones favorables de notarios

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

ECONOMÍA

Repsol reactiva su apuesta por

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”