Yolanda Díaz llama a "duplicar fuerzas" frente al "odio de la extrema derecha": "Somos más poderosos"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, ha llamado a "la gente común, las mujeres y los trabajadores" a duplicar su fuerza y "ofrecer esperanza" frente al "odio de la extrema derecha".

Yolanda Díaz ha asegurado en un mensaje en 'Bluesky' que le gusta lo "visto y oído hoy", tras el acto de este miércoles del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda.

"Ganas de ganar, energía e ilusión. Duplicar nuestra fuerza y ofrecer esperanza", ha manifestado Díaz, que ha afirmado que "la gente común, las mujeres, los trabajadores somos más poderosos que el dinero de los ricos y el odio de la extrema derecha".

Díaz no ha sido una de las asistentes al evento organizado por Rufián y Delgado, en el que el dirigente de ERC ha reclamado "orden, eficacia, método" y sobre todo "generosidad" a la izquierda alternativa. Tampoco irá al acto de refundación de la alianza electoral entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comunes, que se celebrará este sábado en la capital bajo el lema 'Un paso al frente'.

Durante una entrevista en 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha indicado que la razón principal de su ausencia es la de dar "un poco de tiempo" a los partidos para armar su nueva "hoja de ruta" para movilizar a la izquierda. "Es el momento de las formaciones políticas", ha agregado para explicar que tampoco asistirá al acto del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre el futuro de la izquierda.

La ausencia de Díaz se produce también en un contexto en que estas formaciones no quieren entrar ahora en el liderazgo de la futura candidatura y la propia ministra no ha aclarado si aspira a repetir como cabeza de lista.

