Espana agencias

Un total de 18 presos de ETA están en la actualidad en régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2

Desde el año pasado ha aumentado el número de internos vinculados a la organización que acceden a un régimen menos estricto, según fuentes oficiales, mientras el debate político y las asociaciones de víctimas cuestionan la aplicación de esta medida penitenciaria

Guardar

La tendencia al alza en la flexibilización de las condiciones penitenciarias para los internos vinculados a ETA responde a la evolución del proceso de resocialización de los presos, influyendo en el debate político y en la percepción de las asociaciones de víctimas. Según informó Europa Press, actualmente son dieciocho los internos de la extinta organización que se encuentran en régimen de semilibertad gracias a la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que supone el acceso a un sistema menos restrictivo sin precisar un cambio de grado formal desde el segundo al tercer grado penitenciario.

El medio Europa Press detalló que en junio de 2025, y en respuesta a una pregunta parlamentaria del Partido Popular, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco precisó que dieciséis presos se encontraban bajo este régimen, cifra que recientemente aumentó a dieciocho. Fuentes del Gobierno Vasco indicaron al medio que los dos últimos en acceder a esta medida han sido Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki' y antiguo dirigente de la banda, y Juan Ramón Carasatorre, conocido como 'Zapata'. En el caso específico de Aspiazu Rubina, su excarcelación total se prevé en aproximadamente un año y medio debido al cumplimiento íntegro de su condena.

La normativa del artículo 100.2 exige que los reclusos presenten un plan de ejecución, en el cual deben especificar las actividades laborales o de voluntariado que aspiran a desarrollar fuera del recinto carcelario, manteniendo la obligatoriedad de regresar cada noche y durante los fines de semana para pernoctar en prisión. El proceso de concesión inicia en la Junta de Tratamiento del centro penitenciario correspondiente, que evalúa la situación del interno y eleva la propuesta al Gobierno Vasco. Posteriormente debe contar con la autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que tiene la potestad de revocar la semilibertad en caso de no avalarla. Estas decisiones, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por Europa Press, son ejecutivas de manera inmediata en tanto el juzgado no exprese objeción formal.

A pesar de este proceso, la aplicación de la medida suscita controversia en distintos ámbitos. Diversas asociaciones de víctimas, como la AVT y Covite, han expresado su rechazo a lo que califican como un uso sistemático de una disposición concebida originalmente para situaciones excepcionales. Covite ha pedido atención sobre la supuesta existencia de “terceros grados fraudulentos” autorizados por el Ejecutivo autonómico, mientras la AVT sostiene que aproximadamente el 40% de los reclusos de ETA continúa en régimen cerrado o segundo grado, es decir, bajo condiciones más severas que las otorgadas por el 100.2.

Europa Press consignó en informes recientes que, tras cerca de quince años del fin de la violencia de ETA, las cárceles españolas mantienen a poco más de un centenar de internos pertenecientes a la organización, cifra que a finales de enero era de 125 según la AVT. El perfil de quienes aún permanecen en prisión se asocia a condenas por delitos de mayor gravedad y penas más duraderas, por lo que se prevé que su proceso de excarcelación se prolongue durante los próximos años.

La progresión de los internos en el sistema penitenciario obedece, según fuentes del propio ámbito penitenciario consultadas por Europa Press, al cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación vigente, aunque aquellos con posiciones consideradas más inflexibles se resisten a participar en programas de reinserción, lo que impide su avance de grado. La diferencia entre los grados reside principalmente en el nivel de restricción y las oportunidades de preparación para la vida en libertad, lo que define si un interno puede acceder a actividades laborales fuera de prisión o debe continuar en reclusión rígida.

El debate sobre la semilibertad ha cobrado especial notoriedad tras la salida de prisión en horario diurno de 'Txeroki', quien desempeña actividades en el exterior durante el día y regresa por la noche, conforme a la flexibilización de su régimen penitenciario. El medio Europa Press recogió reacciones políticas y sociales a este hecho, que ha sido interpretado de formas divergentes por distintos actores del espectro institucional y asociativo.

Ante la repercusión de la medida, la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, expresó en declaraciones públicas recogidas por Europa Press su empatía hacia el dolor que estas decisiones pueden causar en el colectivo de víctimas y reafirmó la voluntad del Gobierno Vasco de actuar conforme a la legalidad vigente. San José sostuvo que las políticas penitenciarias se desarrollan en estricto respeto al orden jurídico y al Estado de Derecho, y subrayó el papel de los órganos judiciales en el control y supervisión de las medidas adoptadas. “En política penitenciaria se aplica y se cumplen la ley y las sentencias, y los órganos judiciales tienen su función. El funcionamiento de este engranaje es una garantía del proceso en una sociedad democrática”, afirmó la consejera.

San José recalcó que la preparación para la reinserción social de los internos se dirige a facilitar su regreso a una sociedad vasca heterogénea y cohesionada, que representa valores distintos a los defendidos por la organización armada. “A pesar del terror que quiso imponer un proyecto político, Euskadi es una sociedad plural, y hemos conseguido hacer una comunidad razonablemente cohesionada y avanzada a pesar de ellos”, manifestó. También reiteró ante Europa Press el compromiso de su Departamento de mantener a las víctimas en el centro de la acción pública, desligando cualquier decisión penitenciaria de motivaciones electorales.

El desarrollo continuo de la política penitenciaria y la progresiva excarcelación de los internos vinculados a ETA continúan generando revisiones y debates tanto en el ámbito jurídico como en el político y social, de acuerdo a sucesivos reportes y declaraciones documentadas por Europa Press.

Temas Relacionados

ETARégimen penitenciarioGobierno VascoMaría Jesús San JoséGarikoitz Aspiazu RubinaJuan Ramón CarasatorreEuskadiEspañaParlamentoAsociación Víctimas del TerrorismoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Confirman cinco años de prisión para un hombre por abusar de la hija de su pareja

El máximo órgano judicial andaluz rechaza el recurso de la defensa al considerar probada la agresión sexual continuada, ordenando además el alejamiento del condenado de la víctima y una compensación económica por el daño emocional causado a la menor

Confirman cinco años de prisión

El PP da el primer paso para llevar a Sánchez ante el Constitucional por no asistir a los Plenos del Senado

La Cámara Alta activó el trámite para que un desacuerdo entre los principales partidos políticos por la ausencia reiterada del presidente en la sesión parlamentaria se traslade al Tribunal Constitucional, lo que podría profundizar la tensión institucional

El PP da el primer

Mónica García, Urtasun, Maíllo y Lara Hernández intervendrán en la refundación de la alianza de los partidos de Sumar

Mónica García, Urtasun, Maíllo y

La enfermera juzgada por no atender a un joven fallecido en Corral de Almaguer (Toledo) dice que no supo de su gravedad

La enfermera imputada sostiene ante el tribunal que actuó según la información recibida y que el aviso inicial no alertaba sobre la urgencia, mientras la Fiscalía atribuye lo ocurrido a una confusión sin dolo entre los profesionales involucrados

La enfermera juzgada por no

PP y Vox reprueban en el Senado a la ministra de Vivienda por elevar la crisis habitacional a "límites insoportables"

La Cámara Alta avaló la moción con mayoría absoluta tras críticas a la falta de respuestas eficaces y el aumento de los precios del alquiler, mientras senadores reclamaron responsabilidad compartida y urgieron a actuar ante el déficit habitacional en España

PP y Vox reprueban en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia concede la nacionalidad

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

Qué es el DAO de la Policía Nacional y cuánto cobra

Interior pone escolta a la policía que denunció al DAO: su identidad se filtró en chats policiales y ella se siente amenazada

ECONOMÍA

La firma de hipotecas alcanza

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luis López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

DEPORTES

Oriol Cardona gana el oro

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish