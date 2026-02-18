Espana agencias

Sánchez se reúne con empresarios en Nueva Delhi en el inicio de su viaje oficial a la India

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado este miércoles 18 de febrero el viaje oficial de dos días a la India salundando a los representantes del Foro de los CEO España-India y reuniéndose con empresarios en Nueva Delhi.

Acompañado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, les ha trasladado que España es "un país en el que invertir" y un "socio estratégico" que "ofrece crecimiento, estabilidad, talento e innnovación", según ha explicado en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo se reunirá hoy con el presidente del país, Narendra Modi, y participará en una cumbre sobre Inteligencia Artificial (IA) en la que expondrá el modelo que impulsa España "humanista y basado en derechos".

Planas ha acudido a este viaje con el fin de explorar mercados para productos españoles como el vino y el aceite de oliva. También se han desplazado el ministro de Función Pública y para la Transformación Digital, Óscar López, y una delegación de empresarios españoles de empresas del sector tecnológico, según trasladan fuentes gubernamentales.

Otro de los objetivos del viaje es atraer inversiones industriales en sectores como la tecnología, la defensa y las energías renovables.

Se trata de la segunda visita oficial de Sánchez al gigante asiático en un año y medio, después de casi dos décadas sin que un jefe de Gobierno español acudiese a este país. El Gobierno quiere profundizar lazos con la región y a finales de esta semana el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, presentará la estrategia española para la región de Asia-Pacífico.

CUMBRE GLOBAL SOBRE IA

El presidente mantendrá otro encuentro este miércoles con empresarios españoles del sector de la IA en la residencia del embajador de España en la India y mañana participará en el plenario de la Cumbre Global sobre el Impacto de la IA 2026.

Sánchez expondrá las medidas que está llevando a cabo su Gobierno para facilitar e incentivar el uso de la inteligencia artificial entre empresas y ciudadanos y pedirá un modelo más humanista, basado en derecho y más controlado.

El jefe del Ejecutivo intervendrá en este foro internacional después de sus choques con los "tecnoligarcas", según define el Gobierno a los propietarios de las grandes compañías tecnológicas y tras anunciar que quiere prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

Sánchez cruzó reproches a principios de este mes con el propietario de 'X', Elon Musk, a quien echó en cara, entre otras cosas, que su herramienta de IA Grok genere "contenido sexual ilegal". Advirtió además que perseguirá a las empresas que no eliminen contenido de odio y también a sus directivos.

Pese a todo, espera aprovechar esta cumbre para reunirse con responsables de grandes empresas tecnológicas y explicarles el modelo por el que apuesta España.

INVERSIÓN INDUSTRIAL Y EN DEFENSA

Respecto a las posibilidades de inversión, el Gobierno prioriza los sectores productivos, empresas industriales, tecnológicas o del sector del transportes y también las que tengan relación con la sostenibilidad, como las energías renovables.

En este momento están en marcha negociaciones tanto del sector público como privado en Defensa, aprovechando que India está haciendo esfuerzos importantes en este ámbito y está interesado en las capacidades industriales españolas.

En el Ejecutivo, no obstante, prefieren ser discretos para que estas conversaciones lleguen a buen puerto, después de que Nueva Delhi optase el año pasado por entregar a Alemania un gran contrato de submarinos militares al que también optaba la española Navantia.

EuropaPress

