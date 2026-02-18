Sánchez defiende que Marlaska actuó "con contundencia" tras conocer la denuncia al DAO y rechaza que dimita

El presidente Pedro Sánchez, ha asegurado que el Gobierno conoció este mismo martes la denuncia contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y considera que actuaron "con contundencia" apartándole de inmediato.

En una rueda de prensa desde Nueva Delhi (La India) donde se encuentra de viaje oficial, ha asegurado que desde el primer momento han apoyado a la "víctima" y apartaron a González de su puesto. "Y a partir de ahí que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias", ha apostillado.

Además, después de que el Partido Popular haya pedido la dimisión del titular del Interior, Fernando Grande Marlaska, Sánchez ha defendido la actuación del ministro y ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo al que pide que actúe en el caso del alcalde de Móstoles (Madrid), denunciado por una exconcejala por acoso sexual y laboral.

EL DAO RENUNCIÓ TRAS LA DENUNCIA DE UNA SUBORDINADA

Este martes, el número dos de la Policía Nacional renunció a su cargo después de que un juzgado le haya llamado a declarar como querellado por una denuncia de una subordinada, también agente de Policía, por presuntos delitos de agresión sexual.

La denuncia relata que los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2025 cuando González llevó a cabo "un acercamiento físico de naturaleza sexual" hacia la víctima a pesar de que ella expresó su rechazo de forma continuada, después de que decidiera poner fin a la relación que existía entre ambos.

"EMPATÍA" CON LA VÍCTIMA

El jefe del Ejecutivo asegura que el Gobierno ha actuado "desde la empatía con la víctima" con "coherencia" y "contundencia" y exige a Feijóo que haga lo mismo "en una determinada ciudad de la Comunidad de Madrid" y con la "dirección política" liderada por Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez ha sido interrogado de nuevo sobre un posible cese de Marlaska y ha reiterado que Interior ha actuado "con empatía, contundencia y coherencia". "Si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia, se podría decir que no se asumen responsabilidades", aunque a su juicio eso no ha sucedido.

En la misma línea, ha recalcado que han dado "credibilidad" a una denuncia de agresión sexual "muy grave" y han tomado decisiones en la línea que "siempre han defendido". A su juicio el acoso laboral y sexual es "un mal estructural que sufren todas las sociedades", también la española, pero lo importante, afirma, es cómo se reacciona.

Considera, por tanto, que quienes piden el cese de Marlaska "se lo apliquen a sí mismos" porque, en el caso de Móstoles no han dado crédito al testimonio de la denunciante. Para Sánchez esta "doble vara de medir" en un tema "tan grave como una agresión sexual" no debería admitirse.

"Y por tanto, no le vamos a aceptar lecciones a aquellos que cuando tienen estos casos, no hacen absolutamente nada, al contrario lo que hacen es encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima", ha zanjado.