Espana agencias

Sánchez defiende que Marlaska actuó "con contundencia" tras conocer la denuncia al DAO y rechaza que dimita

Guardar

El presidente Pedro Sánchez, ha asegurado que el Gobierno conoció este mismo martes la denuncia contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y considera que actuaron "con contundencia" apartándole de inmediato.

En una rueda de prensa desde Nueva Delhi (La India) donde se encuentra de viaje oficial, ha asegurado que desde el primer momento han apoyado a la "víctima" y apartaron a González de su puesto. "Y a partir de ahí que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias", ha apostillado.

Además, después de que el Partido Popular haya pedido la dimisión del titular del Interior, Fernando Grande Marlaska, Sánchez ha defendido la actuación del ministro y ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo al que pide que actúe en el caso del alcalde de Móstoles (Madrid), denunciado por una exconcejala por acoso sexual y laboral.

EL DAO RENUNCIÓ TRAS LA DENUNCIA DE UNA SUBORDINADA

Este martes, el número dos de la Policía Nacional renunció a su cargo después de que un juzgado le haya llamado a declarar como querellado por una denuncia de una subordinada, también agente de Policía, por presuntos delitos de agresión sexual.

La denuncia relata que los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2025 cuando González llevó a cabo "un acercamiento físico de naturaleza sexual" hacia la víctima a pesar de que ella expresó su rechazo de forma continuada, después de que decidiera poner fin a la relación que existía entre ambos.

"EMPATÍA" CON LA VÍCTIMA

El jefe del Ejecutivo asegura que el Gobierno ha actuado "desde la empatía con la víctima" con "coherencia" y "contundencia" y exige a Feijóo que haga lo mismo "en una determinada ciudad de la Comunidad de Madrid" y con la "dirección política" liderada por Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez ha sido interrogado de nuevo sobre un posible cese de Marlaska y ha reiterado que Interior ha actuado "con empatía, contundencia y coherencia". "Si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia, se podría decir que no se asumen responsabilidades", aunque a su juicio eso no ha sucedido.

En la misma línea, ha recalcado que han dado "credibilidad" a una denuncia de agresión sexual "muy grave" y han tomado decisiones en la línea que "siempre han defendido". A su juicio el acoso laboral y sexual es "un mal estructural que sufren todas las sociedades", también la española, pero lo importante, afirma, es cómo se reacciona.

Considera, por tanto, que quienes piden el cese de Marlaska "se lo apliquen a sí mismos" porque, en el caso de Móstoles no han dado crédito al testimonio de la denunciante. Para Sánchez esta "doble vara de medir" en un tema "tan grave como una agresión sexual" no debería admitirse.

"Y por tanto, no le vamos a aceptar lecciones a aquellos que cuando tienen estos casos, no hacen absolutamente nada, al contrario lo que hacen es encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Camavinga ve clave "cambiar la mentalidad" mostrada en Da Luz

Infobae

Austria lidera la prueba por parejas por delante de Polonia tras la segunda ronda

Infobae

Elisa Aguilar: "Los jóvenes salen, pero mantienen su sentimiento de pertinencia intacto"

Infobae

Albares informa al canciller cubano de que España enviará ayuda alimentaria y sanitaria a Cuba a través de la ONU

El gobierno español anunció el envío de recursos esenciales a la isla caribeña, gestionados por la AECID a través de organismos internacionales, tras una reunión solicitada por el ministro cubano ante la escasez y el incremento de tensiones energéticas

Albares informa al canciller cubano

Confirman cinco años de prisión para un hombre por abusar de la hija de su pareja

Confirman cinco años de prisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La guerra de ‘Los Pocholos’

La guerra de ‘Los Pocholos’ y el “gurú machirulo” de Ayuso que ya no aguantaban en Génova y ponía celoso a MÁR: “Cuando protestaba uno, protestaban todos igual”

Ayuso entierra la ley universitaria y con ella el núcleo político de “Los Pocholos”: confirma que la Lesuc impulsada por Emilio Viciana no se tramitará

El buque ‘Castilla’ de la Armada se convierte en el campo de entrenamiento de los helicópteros de la misión ‘Steadfast Dart’ de la OTAN

Sánchez defiende la respuesta de Marlaska ante la presunta agresión sexual del DAO y pide a Feijóo “que haga lo mismo en Madrid”

El Tribunal Supremo fija en casi 80.000 euros las costas procesales que tendrá que abonar García Ortiz

ECONOMÍA

La Justicia declara nula la

La Justicia declara nula la desheredación de tres hijos y una nieta de 13 años por falta de pruebas de abandono: el dolor, por intenso que sea, no equivale jurídicamente a maltrato

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

Los españoles se endeudan más: la demanda de crédito se dispara un 130%, hasta máximos históricos, y la morosidad se desploma

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo