USO pide empleo de calidad y mejores salarios: "Que el trabajo sirva para tener un techo"

Madrid, 1 may (EFE).- El secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha reclamado este viernes mejoras salariales y en la calidad del empleo para que tener un trabajo "sirva para tener lo mínimo: un techo y poder alimentarse con normalidad".

En declaraciones a los medios en el acto central del sindicato con motivo del Primero de Mayo este año en las calles de Madrid, Pérez ha enumerado varias cifras que demuestran la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos años y ha incidido en la necesidad de mejorar la calidad del empleo en España.

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"Esos datos económicos que parece que son muy boyantes y frente a esos beneficios empresariales (...) eso no está llegando a las familias, a la gente, a los trabajadores", ha reclamado Pérez.

"Estamos perdiendo un 24 % del poder adquisitivo respecto a los alimentos, si lo comparamos con la vivienda, ni qué decir", ha añadido.

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"Hoy en día tener un trabajo no permite adquirir una vivienda en muchísimas capitales o en muchísimas provincias de nuestro país y por lo tanto reclamamos precisamente eso hoy, el Primero de Mayo, que el trabajo sirva para tener lo mínimo: un techo y poder alimentarse con normalidad", ha reclamado.

La calidad de vida de las personas trabajadoras centra las reivindicaciones de USO para este Primero de Mayo en el que bajo el lema "Humanizar el empleo", el acto central del sindicato ha recorrido las calles de Madrid. EFE

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