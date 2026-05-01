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Urtasun califica de "secuestro" la detención y traslado a Israel de un activista hispano-palestino de la flotilla

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado de "secuestro" la detención y posterior traslado a Israel del activista hispano-palestino Saif Abukeshek, coordinador habitual de la flotilla Global Sumud.

Abukeshek nació en Nablus (una ciudad al norte de Cisjordania), en un campo de refugiados llamado Askar, pero lleva más de 20 años viviendo en España.

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En declaraciones este viernes antes de la manifestación por el 1 de Mayo en Barcelona, el ministro ha exigido la liberación de este ciudadano hispano-palestino y de otro brasileño, Thiago Ávila, que han sido detenidos por el ejército israelí tras la interceptación de más de dos decenas de barcos el miércoles en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

"Estamos a un secuestro y no lo vamos a permitir", ha subrayado el ministro, que ha añadido que el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores están en contacto con las autoridades israelíes para exigir la liberación de estos dos activistas.

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El Gobierno de Israel ha anunciado este viernes que estos activistas de la Global Sumud Flotilla serán trasladados al país para ser "interrogados", mientras que otros más de 170 han desembarcado ya en la isla griega de Creta.

"Saif abú Keshek, sospechoso de afiliación a una organización terrorista, y Thiago Ávila, sospechoso de actividades ilegales, serán llevados a Israel para ser interrogados", ha dicho el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje en redes sociales, donde ha recalcado que "Israel no permitirá la ruptura del legal bloqueo naval a Gaza".

"El Gobierno griego ha aceptado que los activistas de la flotilla desembarquen en sus costas, y les damos las gracias por ello", ha explicado, al tiempo que ha reiterado que la iniciativa, "encabezada por Hamás", supone "otra provocación diseñada para desviar la atención de la negativa de Hamás a desarmarse y beneficiar los intereses publicitarios de provocadores profesionales".

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