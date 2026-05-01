Montero: "El PP se hace altavoz de un delincuente que quiere embarrar la vida política"

Málaga, 1 may (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha criticado este viernes al PP por "hacer de altavoz de un delincuente, un presunto delincuente", en referencia al empresario Víctor de Aldama.

Montero, que ha acudido a Málaga a la manifestación por el Primero de Mayo, donde también han estado los líderes de CCCOO, Unai Sordo, el de UGT, Pepe Álvarez, la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, y la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz así como el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado la actitud del PP sobre Aldama de "lamentable".

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Ha añadido que el empresario, que ha estado en la cárcel, "lo que quiere es embarrar la vida política porque quiere ocultar algo muy grave, que es el juicio de la Kitchen", donde, ha señalado, "el PP usó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni más ni menos que para destruir pruebas que implicaban a su propio partido y para fabricar pruebas falsas para los adversarios políticos".

"Yo no creo que haya un caso de corrupción más importante, más sistémico que este que hemos conocido", ha apuntado la líder del PSOE-A, quien ha indicado que la actitud del PP es "una maniobra para intentar distraer la atención y hablar de aquello que quieren hablar los delincuentes".

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Montero ha valorado también la manifestación por el Primero de mayo, "en donde la clase trabajadora sale a expresar cuáles son sus necesidades", entre las que ha destacado la vivienda, un bien de lujo poco asequible para muchas personas, sobre todo para los jóvenes que no pueden pagarse la entrada de una vivienda o que no pueden tener un alquiler que les permita también emanciparse y hacer su proyecto de vida".

Esto se produce, ha añadido, "a las puertas de unas elecciones donde los ciudadanos pueden elegir qué modelo de sociedad quieren".

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"Los servicios públicos son salario diferido de los trabajadores y es la garantía de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos", ha defendido la candidata socialista. EFE