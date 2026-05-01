Elma Saiz garantiza que se seguirá avanzando en derechos laborales "sin dar un paso atrás"

Málaga, 1 may (EFE).- La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado este viernes que en España se va a seguir avanzando en derechos laborales y en protección social "sin dar un paso atrás".

Saiz, que participa en la manifestación central del Primero de Mayo, que se celebra en Málaga, ha dicho a los periodistas que seguirán trabajando para que España "siga siendo un país próspero, de la mano del diálogo social".

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Ha recordado que "ha costado mucho llegar hasta aquí" y ha afirmado que se va a "garantizar" el crecimiento y la "garantía" para los trabajadores.

La ministra ha recordado que hay 22 millones de trabajadores, un "récord histórico" de mujeres trabajando, con más de 10,4 millones; también de extranjeros, con más de 3,2 millones, y mejores salarios y las cifras de temporalidad "más bajas de la serie histórica". EFE

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