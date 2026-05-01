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PSOE y Gobierno alertan de retrocesos con un acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León

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Valladolid, 1 may (EFE).- El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han alertado este Primero de Mayo del riesgo de retrocesos en derechos laborales y sociales ante un posible acuerdo de gobierno entre PP y Vox en la comunidad, en un contexto marcado por las negociaciones abiertas entre ambas formaciones.

En el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo, Martínez ha reivindicado, en declaraciones a los medios, el papel de los sindicatos como "pilar fundamental" en la conquista de derechos laborales y en el desarrollo de la democracia en España, al tiempo que ha advertido de que estos avances "no son gratis" y pueden verse amenazados.

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El líder socialista ha sostenido que Castilla y León atraviesa un momento de incertidumbre política, con la comunidad "en pausa" a la espera de la formación de gobierno, y ha criticado la actitud del presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de "inhibirse" durante el proceso de negociación.

En este sentido, ha alertado de que un acuerdo con Vox podría suponer "entregar" los derechos de los trabajadores, de las mujeres y del territorio, y ha señalado que las decisiones que se adopten estarán condicionadas por los intereses de las direcciones nacionales de ambos partidos. EFE

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