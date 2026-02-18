El juez del 'caso Koldo' amplía un mes más el secreto sobre los pagos en metálico del PSOE

La documentación entregada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la Audiencia Nacional, referente a los pagos realizados en efectivo entre 2017 y 2024, se encuentra almacenada en un dispositivo USB ('pen drive') que contiene listados y comprobantes de dichas operaciones económicas. Según informó Europa Press, el juez Ismael Moreno, encargado del caso conocido como 'caso Koldo', decidió prorrogar durante un mes adicional el secreto sobre esta línea de investigación, valorando la gravedad de los hechos bajo análisis y el carácter reservado de la información suministrada por la formación política. De este modo, ni las partes ni sus representantes, a excepción del Ministerio Fiscal, podrán acceder a dicha documentación mientras continúan las diligencias pendientes.

El medio Europa Press detalló que el auto que decreta la prórroga ha sido dictado este miércoles por el magistrado que instruye la causa en la Audiencia Nacional. Moreno ya había adoptado en diciembre la decisión de mantener bajo secreto esta pieza separada, en la que se concentra toda la información aportada por el PSOE en respuesta a la solicitud judicial sobre pagos en metálico. Para fundamentar esta medida, el juez destacó en su resolución tanto la naturaleza de las diligencias como la presencia de datos susceptibles de afectar a cargos, empleados, simpatizantes y voluntarios del partido. A su juicio, la adopción de la medida resulta "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente", según el contenido al que tuvo acceso Europa Press, al tiempo que subrayó la importancia de proteger a las personas implicadas durante la fase de instrucción.

Moreno argumentó, según publicó Europa Press, que la restricción de acceso no supone una limitación a la libertad de información, sino que busca impedir el conocimiento público de las actuaciones judiciales mientras prosigan las investigaciones. La finalidad es asegurar la persecución de posibles delitos relacionados con el caso y proteger la integridad de los datos, como destaca el juez en su resolución, donde destaca que este objetivo prevalece, incluso, sobre los derechos procesales de las partes salvo el Ministerio Fiscal, que sí mantiene acceso a los documentos.

Tal como consignó Europa Press, la causa conocida como 'caso Koldo' explora, entre otras líneas, el origen y la justificación de ciertos movimientos económicos dentro del partido. El juez abrió una pieza separada en noviembre tras la solicitud de un magistrado del Tribunal Supremo vinculado a la instrucción principal. La investigación se centra en la hipótesis de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron utilizar la ausencia de controles rigurosos en el partido para blanquear fondos presuntamente obtenidos de actividades ilícitas, aprovechando el sistema de devolución de gastos adelantados por dirigentes o trabajadores.

La Fiscalía Anticorrupción detectó indicios de un posible delito de desfalco contra el partido, entre otras irregularidades, según indicó Europa Press. Frente a la solicitud judicial de información precisa sobre estos flujos de efectivo, el PSOE respondió señalando su voluntad de colaborar con la Justicia y entregó la documentación requerida. No obstante, advirtió en su comunicación de que la revelación íntegra de los gastos adelantados podría conllevar consecuencias jurídicas, procesales y personales graves, así como riesgos para la protección de datos de los afectados, además de contemplar no solo los movimientos de Ábalos y Koldo García, sino todos los anticipos gestionados por dirigentes, empleados y simpatizantes.

Ante este contexto, los socialistas solicitaron formalmente al juez que la información se mantuviera restringida en una pieza secreta accesible únicamente para los investigadores, el juzgado y la Fiscalía. Argumentaron que el Partido Popular y el resto de acusaciones ignorarían, a su juicio, la obligación legal de mantener la reserva sobre estos documentos, motivo por el cual reclamaron la restricción de acceso como elemento esencial para salvaguardar los derechos y la privacidad de los implicados, detalló Europa Press.

Según las resoluciones judiciales referidas por Europa Press, la exclusiva finalidad de esta medida reside en garantizar la correcta investigación y posible enjuiciamiento de los delitos investigados. El proceso, enmarcado en la instrucción del caso 'Koldo', continuará bajo secreto durante el plazo decretado, mientras se avanza en las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la revisión de los documentos entregados por el PSOE.