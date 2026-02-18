Espana agencias

El juez del 'caso Koldo' amplía un mes más el secreto sobre los pagos en metálico del PSOE

El magistrado de la Audiencia Nacional decidió prorrogar la confidencialidad sobre la investigación vinculada al partido, al valorar la gravedad del caso y la protección de los datos que afectan a diversos miembros y colaboradores, según documentos judiciales

Guardar

La documentación entregada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la Audiencia Nacional, referente a los pagos realizados en efectivo entre 2017 y 2024, se encuentra almacenada en un dispositivo USB ('pen drive') que contiene listados y comprobantes de dichas operaciones económicas. Según informó Europa Press, el juez Ismael Moreno, encargado del caso conocido como 'caso Koldo', decidió prorrogar durante un mes adicional el secreto sobre esta línea de investigación, valorando la gravedad de los hechos bajo análisis y el carácter reservado de la información suministrada por la formación política. De este modo, ni las partes ni sus representantes, a excepción del Ministerio Fiscal, podrán acceder a dicha documentación mientras continúan las diligencias pendientes.

El medio Europa Press detalló que el auto que decreta la prórroga ha sido dictado este miércoles por el magistrado que instruye la causa en la Audiencia Nacional. Moreno ya había adoptado en diciembre la decisión de mantener bajo secreto esta pieza separada, en la que se concentra toda la información aportada por el PSOE en respuesta a la solicitud judicial sobre pagos en metálico. Para fundamentar esta medida, el juez destacó en su resolución tanto la naturaleza de las diligencias como la presencia de datos susceptibles de afectar a cargos, empleados, simpatizantes y voluntarios del partido. A su juicio, la adopción de la medida resulta "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente", según el contenido al que tuvo acceso Europa Press, al tiempo que subrayó la importancia de proteger a las personas implicadas durante la fase de instrucción.

Moreno argumentó, según publicó Europa Press, que la restricción de acceso no supone una limitación a la libertad de información, sino que busca impedir el conocimiento público de las actuaciones judiciales mientras prosigan las investigaciones. La finalidad es asegurar la persecución de posibles delitos relacionados con el caso y proteger la integridad de los datos, como destaca el juez en su resolución, donde destaca que este objetivo prevalece, incluso, sobre los derechos procesales de las partes salvo el Ministerio Fiscal, que sí mantiene acceso a los documentos.

Tal como consignó Europa Press, la causa conocida como 'caso Koldo' explora, entre otras líneas, el origen y la justificación de ciertos movimientos económicos dentro del partido. El juez abrió una pieza separada en noviembre tras la solicitud de un magistrado del Tribunal Supremo vinculado a la instrucción principal. La investigación se centra en la hipótesis de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron utilizar la ausencia de controles rigurosos en el partido para blanquear fondos presuntamente obtenidos de actividades ilícitas, aprovechando el sistema de devolución de gastos adelantados por dirigentes o trabajadores.

La Fiscalía Anticorrupción detectó indicios de un posible delito de desfalco contra el partido, entre otras irregularidades, según indicó Europa Press. Frente a la solicitud judicial de información precisa sobre estos flujos de efectivo, el PSOE respondió señalando su voluntad de colaborar con la Justicia y entregó la documentación requerida. No obstante, advirtió en su comunicación de que la revelación íntegra de los gastos adelantados podría conllevar consecuencias jurídicas, procesales y personales graves, así como riesgos para la protección de datos de los afectados, además de contemplar no solo los movimientos de Ábalos y Koldo García, sino todos los anticipos gestionados por dirigentes, empleados y simpatizantes.

Ante este contexto, los socialistas solicitaron formalmente al juez que la información se mantuviera restringida en una pieza secreta accesible únicamente para los investigadores, el juzgado y la Fiscalía. Argumentaron que el Partido Popular y el resto de acusaciones ignorarían, a su juicio, la obligación legal de mantener la reserva sobre estos documentos, motivo por el cual reclamaron la restricción de acceso como elemento esencial para salvaguardar los derechos y la privacidad de los implicados, detalló Europa Press.

Según las resoluciones judiciales referidas por Europa Press, la exclusiva finalidad de esta medida reside en garantizar la correcta investigación y posible enjuiciamiento de los delitos investigados. El proceso, enmarcado en la instrucción del caso 'Koldo', continuará bajo secreto durante el plazo decretado, mientras se avanza en las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la revisión de los documentos entregados por el PSOE.

Temas Relacionados

Caso KoldoPSOEIsmael MorenoJosé Luis ÁbalosAudiencia NacionalTribunal SupremoPagos en metálicoInvestigación judicialFiscalía AnticorrupciónKoldo GarcíaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Yolanda Díaz, sobre el acto de Rufián: "Me ha gustado lo que he visto y oído hoy"

En medio del debate sobre el futuro progresista, la ministra de Trabajo expresa respaldo público, subraya optimismo y destaca la relevancia de fortalecer alianzas, aunque mantiene distancia respecto a la nueva hoja de ruta y liderazgo político

Yolanda Díaz, sobre el acto

Vox expulsa a Ortega Smith por desobedecer la orden de apartarse de la Portavocía del Ayuntamiento de Madrid

La formación inicia un proceso interno contra quien fuera uno de sus principales dirigentes tras no acatar la instrucción de relevo, en medio de una serie de desacuerdos y pérdida de influencia dentro de la organización

Vox expulsa a Ortega Smith

Lucescu: "La eliminatoria no está resuelta"

Infobae

Sergio Llull ya es el jugador con más minutos en la historia de la Copa

Infobae

Sebastián Ceria: El objetivo que tenemos sigue siendo marcar una época en el Racing

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La rotura del carril o

La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

Deniegan la nacionalidad española a un estadounidense que alegaba origen sefardí: la Justicia no acepta valoraciones favorables de notarios

La Justicia concede la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela tras acreditarse sus vínculos familiares y pertenencia a entidades judías

El juicio contra las narcolanchas en Vigo tendrá que esperar: lo suspenden tres veces seguidas porque un acusado no tenía wifi y un abogado llegó tarde

Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con la agente que denunció al DAO por agresión sexual tras haber supeditado su dimisión a que esta no se sintiese “protegida”

ECONOMÍA

Repsol reactiva su apuesta por

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”