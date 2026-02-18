Espana agencias

Buxadé sobre Junts tras su 'no' a la ley de Vox del burka: "Están condenados a la muerte política, yo se la deseo"

El eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé se ha mostrado muy crítico con Junts tras haber votado este martes en contra de la toma en consideración de la proposición de ley planteada por su partido para prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público y haber registrado una iniciativa propia. "Están de verdad condenados a la muerte política, yo les deseo la muerte política", ha afirmado.

Y es que, a su juicio, lo ocurrido el martes con Junts es "un poco broma", al votar en contra de esta propuesta que busca "garantizar la seguridad y el respeto a la libertad de las mujeres" y con la que "está de acuerdo" una gran mayoría de la población. "Me lo invento, un 90% de los españoles", ha dicho Buxadé respecto a esta ley que planteaba Vox y que fue rechazada este martes en el Congreso tras solo ser apoyada por el PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

También ha rechazado los argumentos de Junts para justificar su voto en contra al señalar que esta propuesta de Vox no lleva a la descentralización de competencias.

"Evidentemente. Es que nuestro objetivo es quitarle todas las competencias que sean posibles a la comunidad autónoma de Cataluña y a todas aquellas comunidades que son antiespañolas y recuperarlas, centralizarlas y ponerlas sentido común. ¿Cómo puede ser que las competencias en materia de inmigración se repartan entre las comunidades autónomas?", ha dicho.

Buxadé ha afirmado que "siempre" ha deseado la "ilegalización" de Junts. "Dieron un golpe de estado; son lo peor que le ha podido suceder a Cataluña. Han enfrentado a los catalanes, o a una parte de los catalanes con el resto de los españoles; viven del odio, del resentimiento y de la envidia", ha añadido.

El dirigente de Vox ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en Santander, donde este miércoles ha estado junto a miembros de su partido en Cantabria y se ha reunido con miembros del sector primario.

