Bolaños anuncia una "macroconvocatoria" de 500 plazas para el acceso a la carrera judicial

El titular del Ministerio de Justicia, Félix Bolaños, detalló la implementación de los tribunales de instancia en todo el país, una medida pensada para reemplazar a los antiguos juzgados unipersonales y abordar de raíz parte de los problemas que afectan históricamente al sistema judicial. En ese contexto, el ministro expuso la noticia principal: el lanzamiento de una convocatoria sin precedentes para integrar 500 nuevas plazas en la carrera judicial.

Según informó el medio, Bolaños anunció durante la sesión de control al Gobierno celebrada el martes que el Ministerio de Justicia, en conjunto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pondrá en marcha la que definió como la “mayor creación de plazas de jueces y magistrados de la historia de la democracia”. De acuerdo con los detalles aportados, la oferta se divide en dos partes: 375 plazas se destinarán al turno libre, accesibles por oposición y responsabilidad directa del Ministerio, mientras que las otras 125 se reservarán para el denominado cuarto turno. Esta última modalidad, que será gestionada por el CGPJ, está dirigida a juristas con más de diez años de experiencia profesional acreditada, en una proporción del 25% del total, logro que el ministro calificó como “sin precedentes”.

El diario consignó que Bolaños, al informar sobre la convocatoria en respuesta a una pregunta de la diputada de Esquerra Republicana Pilar Vallugera, destacó la importancia del anuncio no solo para quienes aspiran a ingresar al Poder Judicial, sino también para el conjunto de los ciudadanos, al entenderse la medida como un paso hacia una justicia más moderna y eficiente.

El ministro también abordó la consolidación del programa de becas SERÉ, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la preparación de las oposiciones para la carrera fiscal, judicial o a la abogacía del Estado. Según reportó el medio, estas becas están equiparadas al salario mínimo y buscan eliminar barreras socioeconómicas, de manera que cualquier persona interesada, independientemente de la renta familiar, pueda optar por una carrera dentro del sistema judicial.

Tal como publicó la fuente, Bolaños argumentó que las reformas introducidas representarían una más que triplicación en el número de plazas disponibles para ingresar a la magistratura. Afirmó también que estas acciones impactarán de manera positiva en todos los operadores jurídicos, dado que permitirán avanzar hacia un servicio público “más ágil, cercano y con tiempos de resolución más acotados”, facilitando una carga de trabajo más equilibrada para los profesionales del derecho y agilizando la tramitación de los procedimientos.

Durante la misma sesión parlamentaria, la diputada de ERC planteó su preocupación ante el proceso de estabilización extraordinario anunciado meses atrás, centrado en más de 1.000 jueces y fiscales sustitutos. Según detalló el medio, Vallugera trasladó al ministro la inquietud de trabajadores interinos que, tras décadas en la Administración de Justicia, ven amenazada su permanencia laboral, subrayando la aparición de listados recientes que dejan fuera a profesionales de larga trayectoria. La parlamentaria insistió en la necesidad de estabilizar a los funcionarios interinos de la Justicia, argumentando que su precarización repercute directamente en la prestación del servicio y en la operatividad de los juzgados.

El medio informó que la respuesta del ministro Bolaños fue breve y concluyente, asegurando: “Estamos estabilizando. Muchas gracias”, sin extenderse sobre detalles adicionales en torno al proceso reclamado.

El anuncio de la macroconvocatoria y las reformas complementarias se producen en un contexto marcado tanto por la demanda de mayor agilidad y eficiencia en el sistema judicial como por las tensiones laborales derivadas de los procesos de reorganización y estabilización de personal. Según reportó el medio, la intención del Gobierno y del Ministerio pasa por modernizar el sector, mejorar la calidad del servicio judicial y hacer más accesible el ingreso a la judicatura y otras ramas jurídicas, incorporando herramientas como las nuevas becas y reconfigurando la estructura organizativa a nivel nacional.