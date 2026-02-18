Espana agencias

Bolaños anuncia una "macroconvocatoria" de 500 plazas para el acceso a la carrera judicial

El titular de Justicia ha presentado la oferta más ambiciosa para incorporar jueces y magistrados, incluyendo cuotas inéditas para juristas experimentados y nuevas becas, con el objetivo de modernizar el sector y agilizar los procedimientos judiciales

Guardar

El titular del Ministerio de Justicia, Félix Bolaños, detalló la implementación de los tribunales de instancia en todo el país, una medida pensada para reemplazar a los antiguos juzgados unipersonales y abordar de raíz parte de los problemas que afectan históricamente al sistema judicial. En ese contexto, el ministro expuso la noticia principal: el lanzamiento de una convocatoria sin precedentes para integrar 500 nuevas plazas en la carrera judicial.

Según informó el medio, Bolaños anunció durante la sesión de control al Gobierno celebrada el martes que el Ministerio de Justicia, en conjunto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pondrá en marcha la que definió como la “mayor creación de plazas de jueces y magistrados de la historia de la democracia”. De acuerdo con los detalles aportados, la oferta se divide en dos partes: 375 plazas se destinarán al turno libre, accesibles por oposición y responsabilidad directa del Ministerio, mientras que las otras 125 se reservarán para el denominado cuarto turno. Esta última modalidad, que será gestionada por el CGPJ, está dirigida a juristas con más de diez años de experiencia profesional acreditada, en una proporción del 25% del total, logro que el ministro calificó como “sin precedentes”.

El diario consignó que Bolaños, al informar sobre la convocatoria en respuesta a una pregunta de la diputada de Esquerra Republicana Pilar Vallugera, destacó la importancia del anuncio no solo para quienes aspiran a ingresar al Poder Judicial, sino también para el conjunto de los ciudadanos, al entenderse la medida como un paso hacia una justicia más moderna y eficiente.

El ministro también abordó la consolidación del programa de becas SERÉ, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la preparación de las oposiciones para la carrera fiscal, judicial o a la abogacía del Estado. Según reportó el medio, estas becas están equiparadas al salario mínimo y buscan eliminar barreras socioeconómicas, de manera que cualquier persona interesada, independientemente de la renta familiar, pueda optar por una carrera dentro del sistema judicial.

Tal como publicó la fuente, Bolaños argumentó que las reformas introducidas representarían una más que triplicación en el número de plazas disponibles para ingresar a la magistratura. Afirmó también que estas acciones impactarán de manera positiva en todos los operadores jurídicos, dado que permitirán avanzar hacia un servicio público “más ágil, cercano y con tiempos de resolución más acotados”, facilitando una carga de trabajo más equilibrada para los profesionales del derecho y agilizando la tramitación de los procedimientos.

Durante la misma sesión parlamentaria, la diputada de ERC planteó su preocupación ante el proceso de estabilización extraordinario anunciado meses atrás, centrado en más de 1.000 jueces y fiscales sustitutos. Según detalló el medio, Vallugera trasladó al ministro la inquietud de trabajadores interinos que, tras décadas en la Administración de Justicia, ven amenazada su permanencia laboral, subrayando la aparición de listados recientes que dejan fuera a profesionales de larga trayectoria. La parlamentaria insistió en la necesidad de estabilizar a los funcionarios interinos de la Justicia, argumentando que su precarización repercute directamente en la prestación del servicio y en la operatividad de los juzgados.

El medio informó que la respuesta del ministro Bolaños fue breve y concluyente, asegurando: “Estamos estabilizando. Muchas gracias”, sin extenderse sobre detalles adicionales en torno al proceso reclamado.

El anuncio de la macroconvocatoria y las reformas complementarias se producen en un contexto marcado tanto por la demanda de mayor agilidad y eficiencia en el sistema judicial como por las tensiones laborales derivadas de los procesos de reorganización y estabilización de personal. Según reportó el medio, la intención del Gobierno y del Ministerio pasa por modernizar el sector, mejorar la calidad del servicio judicial y hacer más accesible el ingreso a la judicatura y otras ramas jurídicas, incorporando herramientas como las nuevas becas y reconfigurando la estructura organizativa a nivel nacional.

Temas Relacionados

Carrera judicialFélix BolañosMinisterio de JusticiaConsejo General del Poder JudicialPilar VallugeraERCEspañaAdministración de JusticiaOpositoresBecas SERÉEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PP da por amortizada a una Yolanda Díaz "achicharrada" a la que "despellejan" sus propios compañeros de Sumar

La vicepresidenta segunda enfrenta duras críticas de la oposición, que le reprocha haber perdido influencia política y ser blanco de ataques en su propio grupo, mientras cuestionan su papel ante la creciente presión interna y externa en el Ejecutivo

El PP da por amortizada

Mónica García defiende un espacio común en la izquierda que incluya a Díaz: "Aquí no sobra nadie"

La titular de Sanidad reivindica la necesidad de construir una plataforma progresista amplia que integre distintas sensibilidades, subrayando el papel crucial de la izquierda para sostener uno de los pocos ejecutivos progresistas de Europa y responder a su electorado

Mónica García defiende un espacio

Sánchez apuesta por una inteligencia artificial "para el bien" y alerta de que "unos pocos" concentran el poder

Sánchez apuesta por una inteligencia

Un hombre niega haber violado a una menor con la excusa de ayudarle con los deberes: "Nunca la he forzado"

Un hombre niega haber violado

Marlaska asegura que dimitirá si la víctima por la presunta agresión sexual del DAO dice que se sintió desprotegida

Grande-Marlaska confirma que dejará su cargo si la mujer que denunció abuso contra el jefe operativo de la Policía manifiesta sentirse desamparada por el Gobierno, subrayando que acepta críticas únicamente de la propia denunciante

Marlaska asegura que dimitirá si
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar se abre a explorar

Sumar se abre a explorar “fórmulas de entendimiento” con la izquierda soberanista tras el llamamiento de Rufián

Kubilius, comisario de Defensa de Europa, advierte en el Congreso de la “seria amenaza” de Rusia y la necesidad de relevar la dependencia de EEUU

La Legión pone a prueba el uso de drones para lanzar granadas en el ejercicio de la OTAN en Eslovaquia

La Justicia rechaza el arraigo familiar a un hombre, hijo de un ciudadano español, porque no demostró que “dependía de su padre en su país de origen”

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Perú que presentó documentación referida a sus padres

ECONOMÍA

La firma de hipotecas alcanza

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luís López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid