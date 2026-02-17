Espana agencias

Renfe e Iryo reestablecen hoy el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Los operadores ferroviarios Renfe e Iryo han anunciado este martes la reapertura al tráfico la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla tras un mes de reparaciones por el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero que provocó la muerte de 46 pasajeros de los trenes Iryo y Alvia que colisionaron tras el descarrilamiento del primero.

Adif ha autorizado que se reanude la circulación tras finalizar los trabajos de reparación de la infraestructura que quedó dañada tras el accidente y después de haber realizado "las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad" así como "las pruebas de comprobación de señalización", según ha explicado Renfe.

Sin embargo, el operador detalla que en al línea Madrid-Huelva se realizará por carretera a partir de Córdoba, y el trayecto Madrid-Málaga "no recuperará su operativa normal" hasta "inicios de marzo" por la "demora en los trabajos de Adif".

Sí se reestablecen las líneas desde Madrid a Sevilla, Cádiz, Granada y el Alvia Madrid-Granada-Almería.

A partir del próximo miércoles Renfe activará un Plan Alternativo de Transporte que incluye "un traslado por carretera entre Antequera y Málaga" para "paliar las molestias causadas por el corte en la línea" por la caída de un muro de contención.

Por último, la operadora recuerda que todos los viajeros afectados por la interrumpción del servicio Madrid-Andalucía pueden cambiar el billete u obtener un reembolso "sin coste adicional".

Iryo, por su parte, fletartá "14 circulaciones diarias", distribuidas en 7 servicios de ida y siete de vuelta, según afirman fuentes de la empresa. Esta programación incluye también los "servicios transversales Barcelona-Sevilla" con cuatro viajes diarios, dos de ida y dos de vuelta.

La empresa ferroviaria ha comunicado que los "horarios actualizados ya pueden consultarse en los canales habituales de venta, así como en la página web". El primer trayecto Madrid-Sevilla contará con la compañía del CEO de la empresa y parte del equipo directivo que acompañarán a la tripulación.

