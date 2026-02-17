El PP pide cuentas a Marlaska por la querella contra el número 2 de Policía por acoso sexual: "España se cae a pedazos"

El PP ha pedido cuentas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la querella contra el al director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, por una presunta agresión sexual a una subordinada. "¿Qué más puede pasar?", se ha preguntado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien considera que con este Gobierno "España se cae a pedazos".

"Si el jefe de la Policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales y el Gobierno le ratificó no hace mucho tiempo, ¿qué más puede pasar en nuestro país? Esto es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué más puede ocurrir que la persona que tiene la obligación de perseguir delitos cometa delitos de forma infragante y con compañeras de trabajo?", ha indicado Feijóo a los periodistas que le han preguntado por este noticia en los pasillos del Congreso.

Por su parte, el portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha exigido este martes "explicaciones inmediatas" al ministro del Interior, Francisco Grande-Marlaska, tras calificar los supuestos hechos relacionados con el DAO de "imperdonables" e "inaceptables".

"ES TERRIBLE""

"Es terrible que la mano derecha del ministro del Interior presuntamente llamara a una subordinada a su vivienda oficial para violarla. Eso es lo que dicen los medios de comunicación, eso es lo que recoge. Queremos que el ministro arroje luz sobre una cuestión que es imperdonable, inaceptable. Una mujer, una vez más, siendo vejada por un miembro del Gobierno de España", ha añadido De los Santos.

Además, ha señalado que el mando policial querellado fue "blindado" por Marlaska "aprovechando además un decreto que lo que quería era ofrecer soluciones a las víctimas de la dana". "Lo que estaba haciendo era blindar a un presunto violador. Si se confirman estas noticias, es un ser abyecto que no solamente habría violado a una mujer, sino que además esta mujer era su subordinada, con lo que todo tipo de abuso queda más que evidenciado", ha concluido

Asimismo, el diputado del PP ha afirmado que este caso es "la concatenación de abusos sobre las mujeres", por más que desde el Gobierno se haya erigido como "los principales defensores de la causa feminista". En ese punto, ha aludido a la llamada ley del 'Solo sí es sí' y al caso de las pulseras antimaltrato que "no funcionan".

"Hoy mismo, hace muy pocos minutos, también hemos sabido que presuntamente una mujer que sufrió un abuso insoportable, un ejemplo de violencia machista por parte de su pareja, llevaba uno de estos dispositivos y no ha funcionado", ha señalado.