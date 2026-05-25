SGA, Wembanyama, Jokic, Doncic y Cunningham, elegidos para el quinteto ideal de la NBA

Washington, 24 may (EFE).- La NBA anunció este domingo el quinteto ideal de la temporada 2025-2026, que integran Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Cade Cunningham, Luka Doncic y Nikola Jokic.

Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) y Jokic (Denver Nuggets) fueron elegidos por unanimidad, con 500 votos cada uno, por un jurado de 100 votantes. Wembanyama recibió 498, Doncic 482 y Cunningham 414.

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La NBA también dio a conocer el segundo quinteto ideal, formado por Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Kevin Durant (Houston Rockets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) y Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

El tercer quinteto ideal lo integran Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jamal Murray (Denver Nuggets), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) y Jalen Duren (Detroit Pistons).

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Es la primera vez desde 2004 que LeBron James no figura en ninguno de los quintetos ideales de la NBA. En las últimas 21 temporadas había sido incluido 13 veces en el primer quinteto y cuatro en el segundo y el tercero. EFE