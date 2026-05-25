Corinthians tumba al Mineiro sobre la hora y respira fuera del descenso

São Paulo, 24 may (EFE).- Corinthians ganó este domingo por 1-0 al Atlético Mineiro sobre el final y tomó un respiro clave en su lucha por salir de la zona de descenso del Campeonato Brasileño en la decimoséptima fecha.

A los 87 minutos, cuando el cansancio ya pesaba en ambos lados del campo, el marroquí Zakaria Labyad, quien ingresó desde el banco de suplentes, apareció en el área para mandar el balón al fondo de la red y firmar el resultado definitivo.

PUBLICIDAD

Con este triunfo, el equipo comandado por Fernando Diniz cerró la fecha con 21 puntos y logró abandonar la zona roja de la clasificación.

Su lugar en el grupo de los cuatro últimos lo asumió el Santos, que había caído en la víspera frente al Grêmio.

PUBLICIDAD

Además de Santos, primero en la zona de peligro de la Liga, los últimos puestos son para Mirassol, Remo y Chapecoense, en ese orden.

El Mineiro cuajó una buena actuación en territorio paulista e incluso llegó a celebrar un gol durante la primera etapa, pero luego la jugada fue anulada por el cuerpo arbitral.

PUBLICIDAD

La derrota ubicó a los de Eduardo Domínguez en decimosegundo lugar, con 21 puntos, iguales unidades que Corinthians, Vasco da Gama, Grêmio y el Inter de Porto Alegre.

En otros juegos de la jornada, Athletico Paranaense superó por 1-2 a Remo en Belém y escaló hasta el cuarto lugar de la clasificación.

PUBLICIDAD

Este resultado destronó provisionalmente al São Paulo, que ahora yace en la quinta posición con 25 puntos.

Justo detrás del conjunto paulista se ubica un compacto pelotón de cuatro equipos empatados con 23 unidades, de los cuales tres terminarán de definir sus posiciones en las próximas horas: Red Bull Bragantino, que visita este domingo a Vasco da Gama; Coritiba y Bahía, que cerrarán la fecha cuando se enfrenten entre sí este lunes.

PUBLICIDAD

El otro con 23, Cruzeiro, derrotó este domingo por 2-1 a Chapecoense, colista con 9 puntos. EFE