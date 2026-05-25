Awa Fam se estrena con victoria en la WNBA con las Seattle Storm

Washington, 24 may (EFE).- La española Awa Fam, número tres del último 'draft' de la WNBA, debutó este domingo en la liga norteamericana con la victoria de sus Seattle Storm por 97-85 ante las Washington Mystics.

La pívot, de 19 años, empezó en el banquillo y disputó 20 minutos y 29 segundos tras ingresar a pista en el primer cuarto. La alicantina firmó 10 puntos, con 4 de 7 en tiros de campo, capturó dos rebotes y robó un balón.

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El debut de Fam llega apenas tres días después de incorporarse al equipo este jueves y de ser presentada el viernes, con la temporada ya en marcha, tras cerrar la campaña con el Valencia Basket conquistando la semana pasada el título de liga.

Awa Fam, que llegó a sonar como número uno del 'draft' del pasado 13 de abril, fue finalmente elegida en la tercera posición, la más alta para una española en la WNBA e igualando la de Pau Gasol en la NBA.

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El estreno este domingo de Fam coincidió con el de su excompañera en Valencia Raquel Carrera, que horas antes debutó con las New York Liberty. Ambas forman parte del grupo de cinco españolas que han aterrizado a la WNBA en este inicio de temporada.

La asturiana Marta Suárez y la madrileña María Conde ya han sumado minutos con las Phoenix Mercury y las Toronto Tempo, mientras que la leonesa Alicia Florez sigue pendiente de debut con las Washington Mystics. EFE

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