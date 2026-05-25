Clasificación del Gran Premio de Canadá

Redacción deportes, 24 may (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:

.1.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1h28:15,758

.2.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

a     10,768

.3.

Max Verstappen

NED

Red Bull

        11,276

.4.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

        44,151

.5.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

a  1 vuelta

.6.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

     1 vuelta

.7.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

    1 vuelta

.8.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

     1 vuelta

.9.

Carlos Sainz

ESP

Williams

     1 vuelta

10.

Oliver Bearman

GBR

Haas

     1 vuelta

11.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

     2 vueltas

12.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

     2 vueltas

13.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

     2 vueltas

14.

Esteban Ocon

FRA

Haas

     2 vueltas

15.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

     4 vueltas

16.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

     4 vueltas

- RETIRADOS: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Lando Norris (GBR/McLaren), George Russell (GBR/Mercedes), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Alexander Albon (THA/Williams) y Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls). EFE

