Redacción deportes, 24 may (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:
.1.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1h28:15,758
.2.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
a 10,768
.3.
Max Verstappen
NED
Red Bull
11,276
.4.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
44,151
.5.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
a 1 vuelta
.6.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1 vuelta
.7.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1 vuelta
.8.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1 vuelta
.9.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1 vuelta
10.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1 vuelta
11.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
2 vueltas
12.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
2 vueltas
13.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
2 vueltas
14.
Esteban Ocon
FRA
Haas
2 vueltas
15.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
4 vueltas
16.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
4 vueltas
- RETIRADOS: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Lando Norris (GBR/McLaren), George Russell (GBR/Mercedes), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Alexander Albon (THA/Williams) y Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls). EFE
