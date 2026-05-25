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Los almonteños saltan la reja a las 3:02 horas, dando comienzo la procesión de la Virgen

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El Rocío (Huelva), 25 may (EFE).- Los almonteños han saltado la reja a las 3:02 horas, segundos antes de que Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte haya cruzado la Concha Peregrina que hace de pórtico del Santuario de la Virgen del Rocío, procedente del rezo del Santo Rosario, marcando comienzo la procesión de la imagen.

Apenas dos minutos después, el hermano mayor de la Matriz, Juan de los Santos, portador de esta insignia, se ha situado cara a cara ante la imagen, y en ese momento, las personas que ya se encontraban entorno al paso, han procedido a bajarla del presbiterio para alcanzar la nave central de la ermita entre el sonido de las campanas de la ermita y continuados vítores y palmas.

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El 'salto' ha tenido lugar tan sólo cinco minutos más tarde que el año pasado -2:57 horas- y, apenas seis minutos después, a hombros de los almonteños y con el sonido de las campanas de la espadaña de la ermita, la Virgen ha alcanzado la altura del pórtico del Santuario para salir a una explanada frontal en la que la esperaban miles de fieles.

Tras salir de la ermita, se ha dirigido, como es tradicional, a su lateral izquierdo, el de la marisma, para empezar a visitar a sus 127 hermandades filiales -la primera de ellas la de Huévar del Aljarafe (Sevilla)- en un paseo que concluirá cuando decidan los almonteños.

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Para la ocasión, la Blanca Paloma y el niño -el 'Pastorcito'- visten el histórico ajuar conocido como "de los Montpensier". Su autoría es anónima y está datado anterior al 1919, situándolo a finales del siglo XIX.

El exorno floral está compuesto por buganvillas en su característico color natural, obra del artista Mamé de la Vega. EFE

lra/cmm

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EFE

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